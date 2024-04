Flc Cgil: sbarca in Sicilia la Carovana dei diritti, dal 16 aprile al 4 maggio

Sbarca in Sicilia la Carovana dei diritti della Flc Cgil, dal 16 aprile al 4 maggio. Un viaggio itinerante che vedrà il camper dell’organizzazione sindacale toccare le principali città siciliane per animare incontri, dibattiti e confronti sul tema dell’istruzione, alla luce della riforma sull’autonomia differenziata e del tentativo di riforma costituzionale in chiave presidenziale che l’attuale governo intende perseguire. Due riforme sbagliate che rischiano di inficiare la nostra Costituzione e compromettere l’unità del nostro Paese.

Il camper attraverserà lo Stretto martedì 16 aprile, per restare a Messina anche mercoledì 17. Il 18 si sposterà a Taormina, mentre il 19 ad Adrano, Randazzo e Riposto. Sabato 20 aprile sarà a Catania e domenica 21 a Siracusa. Il 22 sarà ad Augusta, Vittoria e Acate. Il 23 a Pozzallo e Porto Empedocle. Il 24 prenderà il traghetto per giungere a Lampedusa, dove si terrà un flash mob sul tema dell’immigrazione, con la partecipazione della Segretaria nazionale della Flc Cgil, Gianna Fracassi.

Venerdì 26 arriverà a ad Agrigento e Cammarata da dove sabato 27 raggiungerà Mussomeli e Mazzarino. Il 28 sarà a Gela e Caltanissetta, mentre il 29 ad Enna.

Martedì 30 sarà la volta di Palermo, mentre l’1 maggio si sposterà a Piana degli Albanesi per commemorare le vittime dell’eccidio di Portella della Ginestra. Il giorno dopo, giovedì 2 maggio, farà ritorno nel Capoluogo siciliano.

Il 3 maggio farà tappa a Partinico per ricordare la figura di Danilo Dolci, mentre nel pomeriggio raggiungerà Trapani fino al giorno successivo per concludere qui il suo tour dell’Isola.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it