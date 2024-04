Questore di Messina ordina trattenimento di scafista tunisino condannato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Il Questore di Messina, Annino Gargano, ha ordinato il trattenimento di uno scafista tunisino di 31 anni presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.) di Potenza, in seguito alla sua condanna a 6 anni di reclusione e a una multa di 320.000 euro per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Lo straniero, appena scarcerato dopo aver scontato la sua pena, ha richiesto asilo per timore di persecuzioni nel suo paese d’origine. Tuttavia, a causa della gravità del suo crimine e del rischio di fuga, il trattenimento è stato ritenuto necessario per la difesa sociale e la tutela della comunità.

Al momento, il suo rimpatrio non è stato possibile in attesa della valutazione dell’istanza di asilo da parte degli organi competenti.

