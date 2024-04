Ponte sullo Stretto: Cgil Sicilia e di Messina, “grave tutta la propaganda fatta senza tenere conto delle criticità”

“Sul ponte sullo Stretto sta accadendo quello che era stato ampiamente previsto e non solo da noi. E’ grave che su un’opera di tale rilevanza, di tale impatto, di tale spesa si faccia propaganda senza un progetto aggiornato valido, senza tenere conto delle criticità, senza avere fatto chiarezza sulla reale ricaduta sull’economia e sulla vita delle persone in Sicilia e in Calabria”. Lo scrivono in una nota congiunta i segretari della Cgil Sicilia e di Messina, Alfio Mannino e Pietro Patti. “Ci si fermi- aggiungono- e si metta mano al sistema viario e ferroviario di Sicilia e Calabria, creando così vero sviluppo e occupazione e mettendo fine all’isolamento di intere aree della Sicilia”.

