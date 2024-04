Disagi in vista: da domani sera, stop tra Messina Centro e Boccetta, mentre lo svincolo di Giostra sarà inaccessibile da lunedì a mercoledì.

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane rende noto, con ordinanza n. 57 dello scorso lunedì 15 aprile, di avere disposto con decorrenza dalle ore 21 di domani, giovedì 18 aprile, sino alle 6 di venerdì 19 aprile, la chiusura al traffico veicolare del tratto autostradale compreso tra lo svincolo di Messina Centro (km. 7+015) e lo svincolo di Boccetta (km. 8+970) della Tangenziale di Messina – Autostrada A/20 Messina – Palermo, in direzione Palermo e, la conseguente istituzione dell’uscita obbligatoria svincolo di Messina Centro, con rientro allo svincolo di Boccetta per i veicoli che transitano in direzione Palermo. E’ istituito inoltre il limite massimo di velocità di 60 km/h e il divieto di sorpasso sul tratto autostradale interessato dalla limitazione, in ossequio al decreto ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 e al D. M. 22.01.2019.

Il provvedimento è stato adottato, compatibilmente con le esigenze derivanti dalla circolazione veicolare, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione con ripristino strato di usura, impermeabilizzazione provvisoria, riprese avvallamenti, piccole riparazioni localizzate e interventi ove occorrenti, dalla barriera di Messina Sud fino allo svincolo di Milazzo e relativi svincoli e pertinenze in entrambe le direzioni Autostrada A/20 Messina – Palermo.

Con successiva ordinanza n. 59 di ieri, martedì 16 aprile, il Consorzio per le Autostrade Siciliane comunica, da lunedì 22 a mercoledì 24 aprile, nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le 19, la chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Giostra, in ingresso, in entrambe le direzioni, della Tangenziale di Messina – Autostrada A/20 Messina – Palermo.

Il provvedimento è stato disposto, compatibilmente con le esigenze derivanti dalla circolazione veicolare, per consentire la prosecuzione dei lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico del “Viadotto Ritiro” sull’Autostrada A/20 Messina – Palermo.

