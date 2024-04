Associazione Radioamatori Italiani di Messina, rinnovato il Consiglio Direttivo

Ha avuto luogo, nei giorni scorsi, l’Assemblea Straordinaria dei soci dell’Associazione Radioamatori Italiani sezione di Messina nel corso della quale si è proceduto al rinnovo del Consiglio Direttivo e all’assegnazione delle cariche sociali.

Salvatore Cicciò IT9GOY, figura di adeguata esperienza e professionalità, è stato nominato Presidente mentre Sebastiano Alonge IT9ALG ha ottenuto l’incarico di Vice Presidente.

La socia Rosaria Costa IT9KZO è stata nominata Segretario-Cassiere, ruolo già ricoperto in passato, e alla carica di Consiglieri sono stati chiamati i soci Carmelo Alicò IT9BMO (Responsabile e tecnico dei ponti radio) e il veterano Paolo Impallomeni IT9IPQ (tecnico esperto nel campo delle radiocomunicazioni).

A Sindaco della sezione è stato eletto Matteo Bicchieri IT9BMT, con la sua esperienza ultratrentennale e decano della sezione.

La sezione A.R.I. di Messina fa parte della “RETE ZAMBERLETTI“, operativa su tutto il territorio italiano dal 1981 e con sedi in tutte le Prefetture d’Italia; la rete nazionale delle radiocomunicazioni alternative di emergenza, creata per garantire stabilità e sicurezza alle trasmissioni radio, soprattutto nei casi di cedimento delle altre infrastrutture di comunicazioni, è gestita dal responsabile Commendatore Giovanni Romeo.

L’Associazione Radioamatori Italiana (quale associazione eretta in Ente Morale con D.P.R. 10/01/1950 n. 368), si attesta fra le principali organizzazioni che opera nel settore delle telecomunicazioni, fornendo supporto tecnico agli Enti preposti alla tutela e salvaguardia della vita umana, in occasione di calamità ed esercitazioni di protezione civile

