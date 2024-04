Ricoverato d’urgenza al Policlinico Cateno De Luca, malore durante un comizio

Apprensione tra i corridoi dei palazzi della politica per il malore che ha colpito Cateno De Luca, che stava male da giorni, ma nonostante qualche linea di febbre ha proseguito la campagna elettorale, quando durante un comizio ad Itala ha accusato un malore e ricoverato d’urgenza. Il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, si trova ora ricoverato al Policlinico di Messina.

Secondo le prime indiscrezioni si tratta di tratterebbe di una polmonite ed è stato prescritto dai medici il riposo assoluto. De Luca ha dunque dovuto rinviare i prossimi appuntamenti.

In una nota Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC, dopo aver appreso del malore accusato, ieri sera, da Cateno De Luca: “Sono affettuosamente e umanamente vicino a Cateno De Luca – ha detto – e mi auguro sinceramente di poter al più presto riprendere i nostri scontri politici, convinto che, a prescindere dalle nostre diversità, lui rappresenta, col suo lavoro, una opportunità per la politica è un valore per la nostra terra”.

