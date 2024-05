Intensificazione dei controlli durante le festività; A Sant’Agata di Militello, risultati significativi: ritirate 5 patenti e moto sequestrata.

Nel corso delle festività del 25 aprile e dell’1 maggio, la Questura di Messina ha implementato una serie di controlli del territorio in tutta la provincia, in collaborazione con la Polizia Stradale locale. A Sant’Agata di Militello, in particolare, sono stati esaminati attentamente 218 individui e 127 veicoli.

Durante le ore serali del 25 aprile, agenti del Commissariato di P.S. e del Distaccamento di Polizia Stradale hanno eseguito controlli su oltre 100 veicoli e conducenti, scoprendo 4 casi di guida sotto l’influenza di alcool e droghe. Le relative patenti sono state ritirate e i conducenti deferiti all’Autorità Giudiziaria di Patti.

In seguito a un incidente stradale nella zona cittadina, un altro conducente è stato deferito per guida in stato di ebbrezza, subendo il ritiro del certificato di idoneità alla guida.

Infine, durante un posto di controllo, un individuo ha tentato di fuggire in moto, ma è stato rintracciato e sanzionato per le violazioni al Codice della Strada, con la moto sottoposta a sequestro.

