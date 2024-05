Elezioni europee 2024, le liste dei candidati per Sicilia e Sardegna: dieci i messinesi

Sono dieci i candidati messinesi nelle liste che i partiti hanno depositato alla cancelleria della Corte d’appello di Palermo, e che parteciperanno alla corsa elettorale nel collegio ‘Isole’ che mette insieme Sicilia e Sardegna.

I seggi vengono assegnati su base proporzionale. Per partecipare all’assegnazione dei seggi, in Italia, i partiti devono superare la soglia di sbarramento del 4%. La circoscrizione Isole, che riunisce Sicilia e Sardegna, elegge complessivamente otto deputati europei. Ecco le liste principali presentate, con in testa i capilista e gli altri nomi in corsa:

Alleanza Verdi Sinistra: capolista Leoluca Orlando, seguito da Ilaria Salis, attivista rinchiusa in un carcere ungherese dal febbraio del 2023. Terzo l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, quarta Cinzia Dato. Seguono: Emanuele Barbara, Giuliana Fiertler, Francesco Mascau e Stefania Pagliazzo.

Alternativa popolare: capolista Stefano Bandecchi, Mattia Gattuso, Alfonso Alaimo, Manuela Ciambrone, il messinese Massimo Romagnoli e Valentina Valenti.

Azione: capolista Carlo Calenda, seguono l’ex europarlamentare Sonia Alfano, Gianfranco Damiani, Martina Benoni, Giangiacomo Palazzolo (ex sindaco di Cinisi e componente del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa), Rosanna Cocomero, Nicola Trudu, e l’ex ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti.

Forza Italia: capolista Caterina Chinnici, Michele Cossa, dell’ex sindaca della città di Lula Maddalena Calia, del coordinatore siciliano di Noi Moderati Massimo Dell’Utri, dell’assessore regionale per l’economia Marco Falcone, della deputata regionale siciliana e sindaca di Capri Leone Bernardette Grasso, della deputata regionale e sindaca di Montevago Margherita La Rocca Ruvolo e infine dell’assessore regionale per le Attività produttive Edy Tamajo.

Fratelli d’Italia: capolista Giorgia Meloni detta Giorgia, Salvatore Deidda detto Sasso, la messinese Elvira Amata, Massimiliano Giammusso detto Massi detto Musso, Giuseppe Milazzo, Ruggero Benedetto Italo Razza, Giuseppa Savarino detta Giusi, Alessia Scorpo.

Lega: capolista Annalisa Tardino, Roberto Vannacci, Ester Bonafede, il senatore messinese Antonino Germanà; Michelina Lunesu; Francesca Reitano; Raffaele Stancanelli; Girolamo Turano.

Libertà: capolista Cateno De Luca, la portavoce nazionale del movimento ed ex parlamentare Laura Castelli, la testimone di giustizia Piera Aiello, anche lei ex parlamentare, Edy Bandiera, Giulia Ferro, Barbara Figus, l’attuale vice presidente della commissione regionale antimafia Ismaele La Vardera e Antonio Giuseppe Parrinello.

Movimento 5 stelle: capolista Giuseppe Antoci, Cinzia Pilo, Patrizio Cinque, Antonella Di Prima, Virginia Farruggia, Matteo Porcu, Antonino Randazzo, Matilde Montaudo.

Pace Terra Dignità: capolista Michele Santoro, Benedetta Sabene, Raniero Luigi La Valle, Federica Baccoli, Ginevra Roberta Bompiani, Giovanni Fresu detto Gianni Fresu, Antonino Mantineo detto Nino Mantineo (nella foto), Elisa Monti.

Partito democratico: capolista Elly Schlein, il vice capogruppo al Senato Antonio Nicita, la giornalista Lidia Tilotta, l’eurodeputato uscente Pietro Bartolo, la sarda Angela Quaquero, Giuseppe Lupo, consigliere comunale a Palermo ed ex capogruppo PD all’Ars, l’avvocato ed ex parlamentare messinese Maria Flavia Timbro e Giuseppe Belvisi docente ed esperto di fondi europei per l’ambiente.

Stati Uniti d’Europa: capolista Rita Bernardini,storica esponente radicale, Francesco Concetto Calanna (presidente gal Nebrodi), Fabrizio Micari (Italia Viva), Valentina Falletta (Italia Viva), Luca Ballatore Luca (PSI), Pierina Puzzolu (PSI Sardegna), Carola Politi (+ europa), Matteo Renzi (Italia Viva).

