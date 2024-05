Tre arresti in flagranza di reato per furto di rame

La Polizia di Stato ha intensificato il controllo del territorio a Messina, in collaborazione con tutte le specialità dell’ente. Ieri, tre individui sono stati arrestati in flagranza di reato per furto di rame da un capannone nella zona sud della città.

Agenti della Sezione Polizia Ferroviaria e delle Volanti della Questura di Messina hanno sorpreso e bloccato i tre soggetti mentre rubavano il materiale ferroso. La porta carraia del magazzino era stata divelta e i tre uomini, di età compresa tra i 40 e i 51 anni, stavano caricando il rame su un camion.

I poliziotti hanno proceduto all’arresto dei tre individui, che è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria. Il materiale sottratto illegalmente è stato restituito al legittimo proprietario, mentre il camion è stato posto sotto sequestro.

