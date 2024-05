Controlli dei Carabinieri a Milazzo, violazioni alla sicurezza in un cantiere edile

I Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, in collaborazione con il Dirigente del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro, hanno intensificato i controlli per contrastare i reati legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro e l’emersione del lavoro nero.

Recentemente, nella città di Milazzo, i militari hanno effettuato un’ispezione approfondita in un cantiere edile. Durante l’operazione, sono emerse diverse irregolarità che hanno portato alla denuncia del titolare della ditta per la mancanza di predisposizione di un’area di stoccaggio per i materiali di risulta, la mancanza di delimitazione per la sicurezza di un costone e l’assenza di un preposto per gli interventi di primo soccorso e antincendio.

Inoltre, è stato denunciato anche il progettista e direttore dei lavori per non aver applicato il piano di sicurezza. Le violazioni accertate hanno comportato l’applicazione di ammende e sanzioni per un totale di circa 15.000 euro. È importante sottolineare che tutti i lavoratori presenti sul cantiere sono risultati in regola.

