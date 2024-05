Truffa ai danni dell’Unione Europea: sequestrati beni per oltre 441mila Euro

Il Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Messina ha eseguito un Decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Catania su richiesta della Procura Europea. Sono stati sequestrati beni per oltre 441mila euro a tre soggetti legati a una ditta individuale della provincia di Catania. L’indagine ha scoperto una presunta truffa ai danni dell’Unione Europea, con richieste fraudolente di contributi europei per un servizio di sfalcio d’erba nel sedime aeroportuale di Sigonella.

I tre indagati, tra cui due fratelli e una convivente, avrebbero usato ambiguità contrattuali per legittimare il possesso di terreni destinati all’Aeronautica Militare, percependo indebitamente contributi per un totale di 375.452,57 euro dal 2020 al 2023. Inoltre, 317 titoli di pagamento del valore di 65.726,76 euro sono stati conferiti alla ditta. L’operazione sottolinea l’impegno dei Carabinieri nella lotta alle frodi ai danni dei bilanci pubblici e il ruolo della Procura Europea nel coordinare efficacemente le indagini. Le accuse saranno verificate in sede processuale, con i coinvolti presunti innocenti fino a prova contraria.