Sequestrati 5 kg di cocaina sullo Stretto di Messina

I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina, durante i controlli ordinari ai mezzi in transito sullo Stretto, hanno sequestrato circa 5 kg di cocaina, occultati all’interno di un’autovettura in arrivo in Sicilia, e arrestato i due corrieri.

In particolare, le Fiamme Gialle del Gruppo di Messina hanno fermato per un controllo un’autovettura guidata da un giovane siciliano di origine ragusana, accompagnato dalla moglie e dai tre figli minorenni. Alla vista delle unità cinofile, indispensabili nel contrasto ai reati legati agli stupefacenti, il conducente ha prontamente mostrato ai Finanzieri una sigaretta artigianale contenente hashish.

Insospettiti dalla situazione, i militari hanno deciso di approfondire il controllo, ispezionando più accuratamente l’auto. Grazie al fiuto del cane antidroga Urban, già protagonista di recenti operazioni simili, è stato possibile rinvenire 5 kg di cocaina.

Sulla base delle risultanze investigative, i due coniugi sono stati arrestati. L’arresto è stato già convalidato dal competente Giudice, e i due sono stati associati alla casa circondariale di Gazzi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Messina.