Domani giornata di campagna elettorale a Messina e Milazzo: PD e Forza Italia in campo per le europee

Domani, sabato 25 maggio, sarà una giornata intensa per la campagna elettorale delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno prossimi, con eventi significativi organizzati sia dal Partito Democratico che da Forza Italia a Messina e Milazzo.

L’ex Presidente della Camera dei Deputati, oggi Deputata e Presidente del Comitato permanente della Camera sui Diritti Umani nel mondo, sarà presente a Messina e Milazzo per supportare la candidatura di Maria Flavia Timbro, esponente del Partito Democratico. Alle 15:30, l’on. Laura Boldrini e l’on. Timbro saranno a Torre Faro, in Via Circuito, a Messina, nella zona dove dovrebbe sorgere uno dei piloni del ponte sullo Stretto. Boldrini ha dichiarato: «Vado a incontrare le persone che rischiano l’esproprio e l’abbattimento delle loro case per un’opera costosissima, inutile e dannosa sul piano ambientale. Un capriccio di Salvini a scapito delle casse dello Stato». Dopo il sopralluogo, Boldrini e Timbro incontreranno la stampa.

Più tardi, alle 17:30, a Milazzo presso il Comune Atrio del Carmine, Boldrini e Timbro, insieme all’on. Stefania Marino, parlamentare nazionale, parteciperanno a un incontro pubblico sul tema “Oltre la parità di genere, tutti i diritti per tutte e tutti”. Timbro ha spiegato: «Abbiamo scelto di affrontare una serie di questioni centrali per lo sviluppo del nostro Paese perché diritti sociali e diritti civili camminano insieme». Interverranno anche Valentina Martino dell’Assemblea Nazionale PD, Francesco Gitto del Coordinamento Regionale Rete degli Studenti, Cleo Li Calzi della Segreteria Regionale PD Sicilia e Francesco Lepore, giornalista e scrittore.

Parallelamente, sempre a Messina, Forza Italia terrà un’iniziativa alle ore 12 presso il “Ricrio Ammare” (Via San Raineri). Durante l’evento “Un’Europa che parla attraverso i fatti”, il coordinamento cittadino di Forza Italia Messina presenterà i programmi elettorali e discuterà le iniziative del partito. Saranno presenti Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata nazionale di Forza Italia, Marco Falcone, assessore della Regione Siciliana e candidato alle elezioni europee, Francesco Cannizzaro, deputato nazionale e responsabile di Forza Italia per il Dipartimento Sud, Antonio Barbera, coordinatore di Forza Italia per la città metropolitana di Messina, e Maria Fernanda Gervasi, coordinatrice dei giovani di Forza Italia di Messina. Al termine dell’incontro, si svolgerà un sopralluogo presso la Zona Falcata per verificare lo stato dell’arte in previsione dell’arrivo dei finanziamenti per la bonifica e la riqualificazione della Real Cittadella.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it