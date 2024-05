Messina ospita l’Evento Nazionale di Primavera 2024 di Erasmus Student Network Italia

Il Prorettore al Diritto allo Studio dell’Università degli Studi di Messina, Antonino Germanà, ha inaugurato la conferenza di apertura dell’evento nazionale di primavera 2024 di Erasmus Student Network Italia. L’evento, intitolato “Generazione Erasmus alle isole Eolie: ponte tra Sicilia ed Europa”, presenta la manifestazione “Aeolian Trip”, che si svolgerà fino a martedì 28 maggio nelle isole Eolie. Questo percorso turistico è stato ideato per lasciare un ricordo indelebile agli studenti Erasmus e valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale delle Eolie.

L’evento, certificato da Plastic Free Certification Sbrl, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Lipari, del Comune di Messina, del Parlamento Europeo, dell’Università degli Studi di Messina, dell’Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Educativa (INDIRE), dell’Assessorato Regionale al Turismo, del Consiglio Nazionale dei Giovani, dell’Assemblea Regionale Siciliana, di Federalberghi Isole Eolie, di Loveolie e di Islands Of Sicily. Oltre 800 studenti internazionali saranno ospitati sull’isola di Vulcano, dove parteciperanno domenica mattina a un’attività di pulizia del litorale per minimizzare l’impatto ambientale dell’evento.

Durante la conferenza, sono intervenuti il Prorettore Germanà, il Sindaco Federico Basile, il Presidente di ESN Italia, Gaia Tamasi, il referente locale di Plastic Free Onlus, Alessio Russo, Maria Castorani, Sustainability Manager di Plastic Free Certification Sbrl, ed Enrica Palminteri, Marketing Manager di Cantine Settesoli. Hanno relazionato Maria Cristina Pisani, Presidente del Consiglio Nazionale Giovani, Liana Cannata, Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Messina, e Maria Grazia Sindoni, Prorettrice ai Percorsi Interculturali e al Plurilinguismo dell’Università degli Studi di Messina. Le conclusioni sono state affidate a Elisa Contarino, Presidente di ESN Messina, e Davide Lo Presti, Capo del Comitato Organizzatore Evento Nazionale Messina 2024. L’evento è stato moderato da Alberto Arbuse, Capo Working Group “Istituzioni” dell’evento Nazionale Messina 2024, Giulio Del Giudice e Martina Magnano del working group “Istituzioni” dell’evento.

I temi trattati hanno incluso il ruolo dell’Europa, le potenzialità del Sud Italia e di Messina come meta di studio e turismo, l’importanza di un voto consapevole per le prossime elezioni europee, il progetto Erasmus come futuro dell’Europa, e la centralità di ESN e dell’Evento Nazionale per il territorio.

Organizzato e promosso da Erasmus Student Network (ESN), associazione studentesca senza scopo di lucro, l’evento mira a promuovere e favorire i programmi di scambio universitario. ESN Italia, la divisione nazionale più grande del Network europeo, conta 53 sezioni attive in oltre 40 città, con più di 2.000 volontari e 30.000 studenti internazionali ogni anno. Le attività dell’associazione sono rivolte agli studenti Erasmus in Italia e al supporto degli studenti italiani che svolgono un periodo di mobilità all’estero.

