Renzi a Messina per gli Stati Uniti d’Europa, “Salvini ha fatto il Ponte su twitter, solo chiacchiere”

“Ha fatto il ponte su Twitter. Da Salvini, per ora, solo chiacchiere sul ponte sullo Stretto”. Matteo Renzi a Messina, per le europee, ribadisce la posizione di Italia Viva sul ponte. In città per la lista Stati Uniti d’Europa, all’auditorium della “Gazzetta del Sud”, sottolinea: “Noi siamo quelli che diciamo sì alle infrastrutture e sì al ponte. Vengo da Agrigento e c’ho messo tre ore. Nella Valle dei Templi, otto anni fa, da presidente del Consiglio, firmai un accordo per nove miliardi alla Sicilia che prevedeva tanti investimenti su rete idrica e realtà della depurazione. E quei soldi non sono stati spesi”.

Renzi ha voluto sottolineare il suo legame con la Sicilia, come in occasione del G7 che ha scelto, allora Presidente del Consiglio, di far svolgere a Taormina. Ma non nasconde dietro un dito il problema vero della politica siciliana: la mancanza di una classe dirigente che riesca a concretizzare progetti di sviluppo.

Ed ancora: “C’è un rischio di guerra quotidiano e l’Europa dorme, è addormentata, è in mano a burocrati. Allora portiamo in Europa la voce dell’Italia, ma una voce in grado di farsi sentire”.

