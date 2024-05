La strana campagna elettorale siciliana: all’Ar M5S, PD e SudChiamaNord insieme sui fondi FSC

“La firma Meloni-Schifani sui fondi Fsc è bassa campagna elettorale, sono soldi dei siciliani, tra l’altro ampiamente saccheggiati”.

Lo dicono i capigruppo delle opposizioni all’Ars Antonio De Luca (M5S), Michele Catanzaro (Pd) e Ismaele La Vardera (Sud chiama Nord), che domani 27 maggio alle 12 a Palazzo dei Normanni terranno una conferenza stampa per denunciare le storture della firma dell’accordo di programma sui fondi Fsc tra la premier Giorgia Meloni e il presidente della Regione Renato Schifani.

Un’intesa tra le opposizioni che rappresenta l’orizzonte politico di Cateno De Luca, che stride in questo momento di campagna elettorale in cui i partiti non stanno risparmandosi in critiche alla ricerca del voto che fa la differenza nel sistema proporzionale.

