Messina Film Festival – Cinema&Opera, già selezionati sei corti internazionali per la prossima edizione in programma dal 30 novembre al 7 dicembre

Hanno preso il via le attività in vista della prossima edizione del Messina Film Festival – Cinema&Opera, in programma dal 30 novembre al 7 dicembre 2024.

Il Direttore Artistico del Festival, Ninni Panzera, annuncia una significativa novità: “Il concorso dei cortometraggi del Messina Film Festival – Cinema&Opera, ha un respiro internazionale. Sono già state selezionate sei opere provenienti da varie parti del mondo (Cina, Brasile, Svizzera, Spagna, Regno Unito, Germania) e saranno proiettate tutte in anteprima italiana. E’ questo un effetto importante determinato dalla iscrizione del Messina Film Festival-Cinema&Opera alla piattaforma FilmFreeway, che assicura alla manifestazione una visibilità in tutto il mondo. Ad oggi, infatti, sono stati più di seicento i cortometraggi arrivati da settanta paesi dei cinque Continenti”

“Adesso, mi auguro, che possano arrivare cortometraggi realizzati anche da film-maker siciliani. Il tema dell’opera lirica legata al cinema diventa sempre più stretto e dimostra una volta di più quanto le due forme d’arte siano adatte a dialogare. E’ in corso di definizione la Giuria tecnica, formata da tre componenti, che valuterà le opere. Il mio desiderio è quello di far diventare il concorso cortometraggi una delle sezioni più appetibili della manifestazione perché esprime al meglio la contemporaneità della produzione lirica”, conclude Panzera.

La data di scadenza per la presentazione delle opere è il 30 settembre. Il regolamento è scaricabile dal sito www.messinafilmfest.it oppure dalla piattaforma FilmFreeway.

Possono partecipare opere della durata massima di 15’ anche non inedite, in cui siano presenti storie ispirate ad opere liriche, ai suoi personaggi o ai compositori o che utilizzino musica, cori o arie tratte da opere liriche oppure un’ambientazione in teatro lirico. Vista la estrema particolarità del tema del concorso sono ammesse anche opere non inedite e quindi presentate anche in altre manifestazioni. Le opere in lingua diversa dall’italiano dovranno disporre dei sottotitoli in italiano.

Sono previsti tre Premi: ai registi il Premio per il miglior cortometraggio e il Premio speciale della Giuria e all’attore per la migliore interpretazione.

Il Messina Film Festival – Cinema&Opera è prodotto dall’Associazione La Zattera dell’Arte, dall’E.A.R. Teatro di Messina, dalla Regione Siciliana Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, dalla Presidenza dell’Assemblea Regionale e dal Comune di Messina.

