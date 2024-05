Schlein a Messina con Timbro, “Ponte sullo Stretto spot di Salvini e Meloni gli va dietro”

“A dispetto alla sicurezza e della fattibilità economica, il ministro Salvini vuole andare avanti per uno spot elettorale e Meloni gli va dietro. E’ un progetto vecchio di 15 anni aggiornato alla buona. Ci sono 68 rilievi posti dalla commissione del ministero”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, in una diretta social durante la traversata dello Stretto.

Traversata che si è conclusa raggiungendo dinanzi alla Chiesa dei Catalani rappresentanti ed attivisti del PD messinese, che stanno sostenendo la candidatura alle europee di Maria Flavia Timbro.

“Quando si scende in campo, quando si toccano con mano i problemi della collettività, per prenderne coscienza e farsene carico, secondo le proprie responsabilità e capacità, per cercare di trovare una soluzione, per cercare di difendere i diritti di coloro che spesso subiscono le conseguenze di scelte egoistiche ed opportunistiche.

La politica è questa. E parte dal basso, parte dalla comunità, dai cittadini e trova spazio e voce nei loro rappresentanti politici.” così Maria Flavia Timbro

