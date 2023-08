Commissione di controllo sul “Caro Prezzi”, Blandina risponde a Visicaro: “alta attenzione ma esiste commissione comunale”

In riferimento alla lettera aperta pubblicata nei giorni scorsi da Saro Visicaro, il presidente della Camera di commercio, Ivo Blandina, rileva quanto segue: «Condividiamo le preoccupazioni manifestate in merito ai rincari che investono anche i beni di prima necessità, in un momento in cui le difficoltà delle fasce più deboli della popolazione sono aggravate dal contesto economico e da una curva dell’inflazione che erode la capacità di spesa».

«L’Ente camerale mantiene alta l’attenzione su questo tema – prosegue Blandina – e ha più volte sollecitato le categorie economiche e produttive a rilevare e denunciare fenomeni speculativi che possano ulteriormente influenzare la dinamica dei prezzi, ben oltre gli aumenti registrati su materie prime ed energia. Dobbiamo, però, evitare duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni che sono affidate per legge all’amministrazione comunale. Com’è noto, la Commissione comunale di controllo prezzi, presieduta dall’assessore con delega ai Servizi al cittadino, provvede puntualmente alla rilevazione dei prezzi al consumo. L’ultimo report è stato pubblicato sul sito del Comune il 18 luglio 2023 e riporta i dati dell’indagine sui prezzi del mese di giugno».

