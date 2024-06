Brolo: tre arresti per minacce con metodo mafioso su vertenza di lavoro

I Carabinieri della Compagnia di Patti, su richiesta della Procura della Repubblica e con ordinanza del GIP del Tribunale di Messina, hanno arrestato tre persone per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso a danno di un uomo, minacciato per indurlo a rinunciare a una vertenza di lavoro. L’indagine, avviata nel maggio 2023 dalla DDA di Messina, ha documentato le minacce e pressioni esercitate dagli ex datori di lavoro e da un terzo soggetto con precedenti per mafia e rapina. Due arrestati sono stati portati in carcere, il terzo è ai domiciliari con braccialetto elettronico.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it