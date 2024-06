Domenica 16 giugno a Piazza Lo Sardo torna “STRETTARTME- L’arte racconta la città”

“Siete pronti per la prossima iniziativa all’insegna di arte e bellezza?”

È questo l’invito che l’Amministrazione comunale rivolge alla cittadinanza per partecipare domenica 16 giugno, a partire dalle ore 9.30, alla quarta giornata di “STRETTARTME- L’arte racconta la città”, iniziativa dell’Officina del sole promossa in sinergia con gli Assessorati alle Politiche giovanili e alla Cultura e Turismo e la Messina Social City con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza per partecipare all’estemporanea attraverso varie forme d’arte. Luogo protagonista della tappa di domenica 16 è Piazza Lo Sardo, ex piazza del Popolo, con le chiese e monumenti siti nell’area limitrofa alla piazza per essere raccontati da quanti aderiscono attraverso la loro libera espressione artistica. dal disegno, alla pittura, fotografia alla poesia. Partecipare è semplice: è gratuito, possono partecipare tutti, professionisti e non, di qualsiasi età e la parola d’ordine è libertà di espressione! Bisogna soltanto portare il materiale che occorre. Infatti, ognuno è libero di raccontare i luoghi come meglio crede attraverso il disegno, la pittura, la fotografia, o poesia; una volta ultimata la rappresentazione la riprodurrà in foto per veicolarla sui social inserendo l’hashtag #Strettartme, così da fare parte della community insieme a tutti gli altri partecipanti. Al termine sarà creato un album virtuale con tutti gli elaborate, compresi video, reel e storie che possono anche essere realizzati.L’invito è rivolto a tutti, non solo a coloro che si esprimeranno attraverso l’arte, ma anche a visitatori poichè per l’occasione sarà possibile apprezzare il patrimonio artistico, storico, culturale e religioso della chiesa dello Spirito Santo, del Chiostro e delle stanze di Padre Annibale, aperta dalle 9.30 alle 11; e la chiesa di S. Rita visitabile dalle 9.30 alle 10.15, e dalle 11.15 alle 12. Il programma della giornata:

Ore 10 – “Leggende e mistero a Messina “ con lo scrittore Giandomenico Ruta;

Ore 11 – Passeggiata culturale con Gianluca Castriciano “Messina nel 1848”;

Ore 11-13 – Laboratorio di disegno per bambini a cura del fumettista Carmelo Chillé;

Ore 12 – Passeggiata culturale a cura dello storico Daniele Ferrara “La finestra sulla storia a Piazza del Popolo”.

