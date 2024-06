Unime: la rettrice Spatari nomina 23 nuovi delegati

La Rettrice dell’Ateneo, Prof.ssa Giovanna Spatari, ha firmato i decreti di nomina per 23 nuovi delegati, aggiungendo ulteriori incarichi a quelli già assegnati nelle settimane precedenti. I nuovi delegati sono stati scelti per affrontare specifiche esigenze emergenti, in linea con le sfide e le priorità programmatiche dell’Università. Di seguito, l’elenco dei nuovi incaricati e le rispettive deleghe.

Ecco i nominativi:

Prof. Sebastiano Gangemi , Ordinario di Medicina Interna (MED/09) – Delegato ai Rapporti con gli Enti di Ricerca

, Ordinario di Medicina Interna (MED/09) – Prof.ssa Daniela Novarese , Ordinaria di Storia delle Istituzioni Politiche (SPS/03) – Delegata all’Archivio Storico

, Ordinaria di Storia delle Istituzioni Politiche (SPS/03) – Prof. Carlo Vermiglio , Ordinario di Economia Aziendale (SECS-P/07) – Delegato al Bilancio e Reporting Integrato

, Ordinario di Economia Aziendale (SECS-P/07) – Prof.ssa Cinzia Ingratoci Scorciapino , Ordinaria di Diritto della Navigazione (IUS/06) – Delegata alla Promozione e Sviluppo dell’Offerta Formativa sul Territorio

, Ordinaria di Diritto della Navigazione (IUS/06) – Prof.ssa Francesca Liga , Ordinaria di Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell’Educazione (M-PSI/04) – Delegata al Counseling Psicologico

, Ordinaria di Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell’Educazione (M-PSI/04) – Prof.ssa Giuseppa Filippello , Ordinaria di Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell’Educazione (M-PSI/04) – Delegata ai Progetti di Transizione Scuola-Università

, Ordinaria di Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell’Educazione (M-PSI/04) – Prof. Emanuele Brianti , Ordinario di Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali (VET/06) – Delegato alla Didattica per l’Area Scienze Veterinarie

, Ordinario di Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali (VET/06) – Prof.ssa Irene Cacciola , Ordinaria di Medicina Interna (MED/09) – Delegata alla Didattica per l’Area Scienze Mediche

, Ordinaria di Medicina Interna (MED/09) – Prof. Claudio Meliadò , Ordinario di Lingua e Letteratura Greca (L-FIL-LET/02) – Delegato alla Didattica per l’Area Umanistica

, Ordinario di Lingua e Letteratura Greca (L-FIL-LET/02) – Prof. Alessandro Pistone , Associato di Scienze e Tecnologia dei Materiali (ING-IND/22) – Delegato alla Didattica per l’Area Scientifico-Tecnologica

, Associato di Scienze e Tecnologia dei Materiali (ING-IND/22) – Prof.ssa Teresa Pollicino , Ordinaria di Patologia Generale (MED/04) – Delegata alla Ricerca per l’Area Scienze Mediche

, Ordinaria di Patologia Generale (MED/04) – Prof. Antonio Cappuccio , Ordinario di Storia del Diritto Medievale e Moderno (IUS/19) – Delegato alla Ricerca per l’Area Umanistica

, Ordinario di Storia del Diritto Medievale e Moderno (IUS/19) – Prof. Luigi Calabrese , Ordinario di Scienze e Tecnologia dei Materiali (ING-IND/22) – Delegato alla Ricerca per l’Area Scientifico-Tecnologica

, Ordinario di Scienze e Tecnologia dei Materiali (ING-IND/22) – Prof. Giuseppe Piccione , Ordinario di Fisiologia Veterinaria (VET/02) – Delegato alla Ricerca per l’Area Scienze Veterinarie

, Ordinario di Fisiologia Veterinaria (VET/02) – Prof. Giuseppe Ioppolo , Ordinario di Scienze Merceologiche (SECS-P/13) – Delegato ai Rapporti con le Imprese del Territorio

, Ordinario di Scienze Merceologiche (SECS-P/13) – Prof.ssa Loredana Ferluga , Ordinaria di Diritto del Lavoro (IUS/07) – Delegata alle Relazioni Sindacali per l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico G. Martino”

, Ordinaria di Diritto del Lavoro (IUS/07) – Prof. Gandolfo Maurizio Ballistreri , Associato di Diritto del Lavoro (IUS/07) – Delegato alle Relazioni Sindacali per l’Università

, Associato di Diritto del Lavoro (IUS/07) – Prof. Fiammetta Conforto , Associata di Fisica Matematica (MAT/07) – Delegata ai Rapporti con il CISIA

, Associata di Fisica Matematica (MAT/07) – Prof.ssa Elena Santagati , Associata di Storia Greca (L-ANT/02) – Delegata alla Disabilità

, Associata di Storia Greca (L-ANT/02) – Prof.ssa Marina Trimarchi , Associata di Fisica Nucleare e Subnucleare (FIS/04) – Delegata alla Terza Missione

, Associata di Fisica Nucleare e Subnucleare (FIS/04) – Prof.ssa Roberta Salomone , Ordinaria di Scienze Merceologiche (SECS-P/13) – Delegata alla Sostenibilità di Ateneo

, Ordinaria di Scienze Merceologiche (SECS-P/13) – Prof. Dario De Salvo , Associato di Storia delle Pedagogia (M-PED/02) – Delegato alla Formazione degli Insegnanti

, Associato di Storia delle Pedagogia (M-PED/02) – Prof. Filippo Benedetto, Ordinario di Chirurgia Vascolare (MED/22) – Delegato per le Scuole di Specializzazione di Area Medica e Non Medica

