L’Ospedale Papardo implementa totem multimediali per migliorare l’accesso ai servizi

L’Azienda Ospedaliera Papardo ha introdotto dieci totem multimediali touchscreen nei principali snodi d’accesso del presidio, per agevolare l’orientamento dei cittadini verso i servizi richiesti. I totem sono stati posizionati in punti strategici come l’ingresso principale, vari ambulatori e reparti, il laboratorio d’analisi, gli sportelli ticket, la radiologia, il pronto soccorso, il bar del IV piano, il blocco operatorio del VI piano e il DH Oncologia al IV piano.

In aggiunta, l’ospedale ha lanciato l’app “AO Papardo Navigation”, scaricabile gratuitamente per dispositivi Android e iOS, che guida i pazienti alla loro destinazione tramite sensori moderni. La funzione vocale rende il servizio accessibile anche agli ipovedenti.

