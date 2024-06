Torre Faro dal 15 giugno le aree pedonali estive e la sosta a pagamento

In attuazione della delibera di Giunta comunale n. 243 del 10 giugno, il servizio Mobilità Urbana ha introdotto nuove misure viarie a Torre Faro, in vigore dal 15 giugno al 15 settembre 2024. L’ordinanza prevede la creazione di aree pedonali serali, sosta a pagamento e modifiche alla circolazione per migliorare la mobilità durante il periodo estivo.

Ecco i dettagli delle nuove disposizioni:

Aree pedonali: dalle 18 alle 02 tutti i giorni, in: Piazza Chiesa Madonna della Lettera Via Torre (tra le vie Rando e Pozzo Giudeo) Via Fortino (tra le vie Lanterna e Barresi)

dalle 18 alle 02 tutti i giorni, in: Sosta a pagamento: dalle 8 alle 24, lato destro nel senso di marcia, in: Via Senatore Francesco Arena (con tariffe: 1,00 €/ora, 3,00 € per fasce 8-16 e 16-24, 5,00 € per l’intera giornata) Via Palazzo (primi 200 metri dall’intersezione con via Circuito)

dalle 8 alle 24, lato destro nel senso di marcia, in: Sosta riservata gratuita: per veicoli con contrassegno, in: Area delimitata da vie Torre, Pozzo Giudeo, Scuole e Rando

per veicoli con contrassegno, in: Modifiche alla viabilità: Direzione obbligatoria a destra dalle 18 alle 02, direzioni destra e sinistra in altre fasce, in: Via Cariddi con via Palazzo Via Rando con via Torre Direzione obbligatoria diritto dalle 18 alle 02, direzioni diritto e destra in altre fasce, in: Via Torre con via Fortino

Divieti di sosta: Con rimozione (h24) in entrambi i lati di via Barresi per facilitare il transito del bus-navetta. Con zebratura sul lato ovest della via Lanterna all’intersezione con via Barresi.

Segnaletica: Installazione di segnaletica per le aree pedonali e sosta a pagamento. Ripristino della segnaletica orizzontale e verticale nelle aree interessate. Adeguamento della segnaletica per fermate bus-navetta e in Largo Cavallaro.



Tutte le ordinanze precedenti in contrasto con queste nuove disposizioni sono revocate.

