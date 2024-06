Grande successo per “Tutto il Mondo in Paese” a San Marco d’Alunzio: gastronomia e folklore internazionale animano il borgo

Si è conclusa ieri con grande successo la seconda edizione dell’evento “Tutto il Mondo in Paese”, che ha animato il centro storico di San Marco d’Alunzio nelle giornate del 15 e 16 giugno. L’iniziativa, ideata per celebrare la diversità culturale e gastronomica del borgo, ha coinvolto numerosi visitatori e residenti.

Sabato 15 giugno, tredici postazioni lungo la suggestiva via Aluntina hanno offerto un viaggio culinario attraverso i piatti tipici di diverse nazioni. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di assaporare specialità internazionali, esplorando al contempo gli scorci caratteristici del borgo e interagendo con le attività commerciali locali che hanno aderito con entusiasmo all’evento.

La giornata è stata arricchita dall’esibizione di gruppi folkloristici internazionali che hanno portato musica, danza e tradizioni dai loro Paesi di origine, creando un’atmosfera festosa e inclusiva.

Domenica 16 giugno, l’evento è proseguito con una cerimonia di premiazione in cui l’Amministrazione comunale ha omaggiato i protagonisti dell’iniziativa con un riconoscimento per la loro partecipazione. Durante la giornata, le testimonianze dei partecipanti, provenienti da diverse parti del mondo, hanno sottolineato come San Marco d’Alunzio sia diventato per loro una vera casa, valorizzando il senso di comunità e appartenenza.

La manifestazione si è conclusa con ulteriori spettacoli dei gruppi folk, che hanno colorato le strade del borgo con i loro costumi, suoni e balli tipici, coinvolgendo la popolazione locale e i visitatori in un clima di festa.

Il sindaco Filippo Miracula ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento, ringraziando calorosamente tutti coloro che hanno contribuito. “Non si tratta di ospiti, ma di veri e propri compaesani”, ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando come l’amore e il cuore messi a disposizione del borgo siano ciò che rende qualcuno cittadino.

In chiusura, il Sindaco ha invitato tutti al prossimo appuntamento, “La Notte Romantica”, in programma per il 22 giugno, in collaborazione con il circuito dei Borghi più belli d’Italia. Un’occasione per continuare a celebrare la bellezza e l’unicità di San Marco d’Alunzio.

