Il Parco Aldo Moro resta sotto sequestro, continua la fase di veriche: otto gli indagati

E’ la polizia municipale ad indagare su disposizione della procura per accertare l’eventuale presenza di materiale inquinante al Parco Aldo Moro sottosequestro a pochi giorni dall’apertura in pompa magna, in piena campagna elettorale, e tra polemiche.

E mentre la politica sembra aver delegato alla magistratura ogni eventuale responsabilità, il parco resta chiuso e otto sono gli indagati: il presidente dell’INGV Carlo Doglioni, i funzionari comunali Massimo Potenzone, direttore dei lavori, e Placido Accolla, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), oltre agli imprenditori Giuseppe Bandiera, rappresentante legale della “Elcal srl” di Faenza, Giuseppe Croce, Massimiliano Croce, Salvatore Croce e Orazio Sturniolo, imprenditore del movimento terra.

Al momento, gli avvisi di garanzia sono un atto obbligatorio da parte della magistratura nei confronti di coloro che hanno supervisionato i lavori nella zona negli ultimi mesi. Il parco Moro, poco conosciuto se non dai residenti di viale Regina Margherita, fu ceduto dal Comune all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) nel 1949. Sebbene l’Ingv abbia utilizzato gli edifici interni, l’area esterna è stata lasciata in stato di abbandono. Questa area copre una superficie totale di 14mila metri quadri. Il progetto di riqualificazione, finanziato con due milioni di euro, ha portato alla creazione di ampi spazi con prati all’inglese, viste panoramiche sullo Stretto e un’area giochi. L’ex amministrazione Accorinti aveva raggiunto un accordo con l’Ingv, poi modificato dall’ex giunta De Luca. L’amministrazione Basile ha infine realizzato le opere previste. Ma adesso appare la fretta una cattiva consigliera. E anche il commento a caldo del Sindaco Basile ha lasciato perplessi, vista la dichiarazione successiva al sequestro e i giorni precedenti ad esso, in cui la MSC ha usufruiti degli spazi del “ritrovato” parco, portando alcuni dei suoi utenti. Ricordiamo la diretta in cui il sindaco Basile ha accompagnato nel Parco appena inaugurato il candidato De Luca che ha attaccatto violentemente la stampa: https://fb.watch/sShqEkQSYA/

