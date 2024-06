Interrotte corse clandestine di cavalli: denunciati 2 fantini

Un’operazione della Polizia di Stato ha portato all’interruzione di una corsa clandestina di cavalli a Mortelle. L’intervento, che si inserisce nel quadro dei servizi specifici volti a prevenire e reprimere tali attività illegali, ha visto l’intervento tempestivo dei poliziotti delle Volanti che, già alle prime ore del mattino, hanno bloccato una competizione non autorizzata tra due calessi trainati da cavalli.

All’arrivo degli agenti, numerosi motorini erano già disposti ai lati della strada, pronti ad assistere alla gara. L’immediata azione delle forze dell’ordine ha portato alla fuga degli spettatori, mentre i poliziotti hanno fermato i due cavalli coinvolti, individuando i rispettivi fantini. Entrambi i conduttori, con precedenti specifici, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Messina per maltrattamento di animali.

Nel corso dell’operazione, sono stati individuati anche i furgoni utilizzati per il trasporto degli animali. Uno di questi è stato trovato nascosto tra la vegetazione in una strada adiacente. Entrambi i veicoli sono risultati privi delle necessarie autorizzazioni e sono stati sanzionati, con il sequestro amministrativo di uno dei mezzi per violazione del Codice della Strada.

I cavalli, mostranti segni di affaticamento, sono stati immediatamente sottoposti a visita veterinaria da parte del personale dell’A.S.P. – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria. Gli animali, sprovvisti di microchip, sono stati sequestrati e affidati in custodia giudiziale. Sono stati inoltre prelevati campioni di sangue per test antidoping e verifiche su possibili malattie infettive.

Il Questore Annino Gargano ha sottolineato come l’intensificazione dei controlli sul territorio sia cruciale per prevenire queste attività illegali. “I risultati confermano l’importanza di una presenza costante delle forze dell’ordine per garantire sicurezza e legalità,” ha dichiarato.

Le indagini continuano per identificare altri soggetti coinvolti nella competizione illegale, con l’obiettivo di contrastare in maniera efficace il fenomeno delle corse clandestine di cavalli a Messina e nelle aree circostanti.

