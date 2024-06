Maxiblitz Antidroga, 112 arresti e sequestri per 4 milioni di euro

All’alba di oggi, una vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Messina ha portato all’arresto di 112 persone, con l’ausilio della Polizia Penitenziaria, su mandato della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Messina. I provvedimenti cautelari, emessi dal GIP del Tribunale di Messina su richiesta della Procura della Repubblica, riguardano reati legati all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, porto abusivo di armi, estorsione e altri reati.

L’operazione ha interessato non solo la provincia di Messina ma anche altre località in Sicilia, Calabria, in varie regioni italiane e persino all’estero. Tra gli arrestati, 85 sono stati sottoposti a custodia cautelare in carcere e 27 agli arresti domiciliari, con la collaborazione del Nucleo Investigativo Regionale Sicilia della Polizia Penitenziaria per tre degli arresti domiciliari.

La vasta azione repressiva è il frutto di tre distinte indagini condotte dai Carabinieri delle Compagnie di Messina Sud e Barcellona Pozzo di Gotto, coordinate dalla DDA di Messina. Le indagini hanno smantellato numerose organizzazioni criminali impegnate nel narcotraffico, operanti nelle aree di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, e nelle zone nebroidea e tirrenica della provincia, con collegamenti anche con strutture criminali calabresi e con soggetti attivi in Campania, Lombardia e all’estero.

Oltre agli arresti, sono stati sequestrati beni per un valore complessivo di oltre 4 milioni di euro, comprendenti immobili, veicoli e conti bancari legati alle attività illecite delle organizzazioni criminali.

I dettagli dell’operazione verranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà oggi alle ore 10:30 presso il Palazzo di Giustizia di Messina, con la partecipazione del Procuratore della Repubblica di Messina.