Maxi operazione antidroga: arresti e sequestri in Sicilia, Calabria e Spagna. Tutti i nomi

I Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, con il supporto della Polizia Penitenziaria e la collaborazione di altre forze dell’ordine nazionali ed estere, hanno eseguito una vasta operazione antidroga, culminata con l’arresto di oltre 110 persone e il sequestro di beni per un valore di circa 4 milioni di euro. L’operazione, avviata nelle prime ore del mattino, ha coinvolto diverse località in Sicilia, Calabria, altre regioni italiane e la Spagna.

L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Messina, ha rivelato l’esistenza e l’operatività di più organizzazioni criminali dedite al narcotraffico. Le ordinanze di custodia cautelare, emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Messina su richiesta della Procura della Repubblica, hanno disposto la detenzione per 85 individui e gli arresti domiciliari per altri 27, con 16 persone già detenute in carcere.

Tre Indagini Distinte

Le operazioni sono il risultato di tre indagini distinte, condotte dai Carabinieri delle Compagnie di Messina Sud e Barcellona Pozzo di Gotto, iniziate nel gennaio 2021. Le indagini hanno portato alla luce diverse organizzazioni criminali attive nel narcotraffico, con collegamenti in Calabria, Campania, Lombardia e Paesi esteri. I gruppi operavano principalmente a Messina e Barcellona Pozzo di Gotto, ma avevano ramificazioni anche all’estero.

Traffico e Smistamento di Droga

Le investigazioni hanno documentato stabili canali di approvvigionamento della droga: cocaina dalla Calabria, hashish dalla Spagna, e cannabinoidi sintetici dai Paesi Bassi. Gli investigatori hanno impiegato intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione, pedinamenti e arresti per delineare l’organigramma di queste organizzazioni. Le droghe venivano distribuite nelle piazze di spaccio dei quartieri messinesi di Giostra, Santa Lucia Sopra Contesse, Villaggio CEP e Villaggio Aldisio, oltre che a Barcellona Pozzo di Gotto.

L’Operazione di Messina Sud

La prima delle tre operazioni, eseguita dai Carabinieri di Messina Sud, ha portato all’arresto di 49 persone, accusate di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione, coltivazione e cessione di droga, autoriciclaggio e porto abusivo di armi clandestine. Questo gruppo, uno dei più attivi nell’area peloritana, aveva riorganizzato le proprie attività criminali dopo una precedente operazione del luglio 2022.

Le Due Operazioni di Barcellona Pozzo di Gotto

Nel versante barcellonese, le due indagini hanno portato all’arresto di 28 persone, tra cui 4 già detenute. Gli accusati facevano parte di un’organizzazione attiva nel traffico di cocaina, marijuana e hashish, con forti legami familiari e una struttura ben organizzata. Inoltre, un segmento di questa indagine ha rivelato un traffico illecito di telefoni cellulari e stupefacenti all’interno del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, con la complicità di un agente della Polizia Penitenziaria e un infermiere dell’ASP di Messina.

Sequestri e Impatto Economico

Oltre agli arresti, le operazioni hanno portato al sequestro di 5 società, inclusa una concessionaria di auto a Barcellona P.G. e Milazzo, beni immobili, autovetture, polizze assicurative e conti correnti, anche all’estero. I sequestri sono stati effettuati sulla base dell’ipotesi che queste attività fossero frutto del reimpiego di profitti illeciti derivanti dal narcotraffico, stimati in circa 500.000 euro mensili.

Connessioni tra Le Diverse Indagini

Nonostante le indagini siano state distinte, sono emersi legami tra i gruppi criminali coinvolti, come il traffico di Spice, che dal gruppo di Barcellona P.G. veniva distribuito anche a spacciatori messinesi. L’operazione ha evidenziato la capacità delle organizzazioni di operare nel narcotraffico senza subire interferenze da parte di sodalizi concorrenti.

