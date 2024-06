Vasta operazione antidroga: 112 arresti e sequestri per 4 milioni di euro. Ecco i nomi dei coinvolti

Alle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, con la collaborazione della Polizia Penitenziaria, hanno eseguito una vasta operazione antidroga che ha interessato la Sicilia, la Calabria, e altre località nazionali e internazionali. Le autorità hanno arrestato 112 persone (85 in carcere e 27 agli arresti domiciliari, tra cui 3 sotto la gestione del Nucleo Investigativo Regionale Sicilia della Polizia Penitenziaria), accusate di una serie di reati, tra cui associazione per delinquere finalizzata alla detenzione, traffico, coltivazione e cessione di stupefacenti, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, porto abusivo di armi, estorsione e altri reati. Contestualmente, sono stati sequestrati beni per un valore complessivo di oltre 4 milioni di euro.

I provvedimenti cautelari, emessi dal GIP del Tribunale di Messina su richiesta della Procura, derivano da tre distinte indagini condotte dai Carabinieri delle Compagnie di Messina Sud e Barcellona Pozzo di Gotto, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Messina. Le indagini hanno disarticolato diverse organizzazioni criminali operanti nel narcotraffico a Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, nelle aree nebroidea e tirrenica della provincia, con collegamenti con strutture criminali calabresi e soggetti attivi in Campania, Lombardia e all’estero.

I Nomi degli Arrestati

In Carcere

Giuseppe Anzalone, detto Peppe Monster-Tatoo, 38 anni, Messina Alex Arrigo, 31 anni, Messina Antonio Astone, detto il bolognese, 37 anni, Messina Luca Michael Gabriel Astone, 24 anni, nato a Bentivoglio, residente a Messina Giuseppe Astuto, 32 anni, Messina Giuseppe Bellamacina, 52 anni, Messina Fabio Bellantoni, 43 anni, Messina Danilo Lorenzo Calderone, 25 anni, Messina Gioacchino Cananzi, 49 anni, di Rosarno Giovanni Cannistrà, 43 anni, Fiumedinisi Claudio Caporlingua, 35 anni, Messina Andrea Centorrino, 27 anni, Messina Angelo Conti, 34 anni, Messina Gennaro Conti, 37 anni, Messina Salvatore Costa, 56 anni, Messina Giuseppe Costanzo Zammataro, 47 anni, Tortorici Giovambattista Cuscinà, detto Coccolo, 45 anni, Messina Valentina Demarco, 32 anni, Messina Simone Di Bella, 39 anni, Messina Antonino Falcone, 51 anni, Messina Sebastiano Galati Massaro, 53 anni, Tortorici Giuseppe Gangemi, 35 anni, Messina Bruno Giorgi, 29 anni, Locri Paolo Grasso, 34 anni, Messina Giuseppe Lo Cascio, detto macchinina, 38 anni, Messina Giuseppe Maressa, detto Pippo Ciabatta, 64 anni, Messina Antonino Mastrolembo Barnà, 57 anni, Brolo Filippo Messina, 52 anni, Messina Domenico Milanese, detto Mimmo il milanese, 47 anni, Messina Grazia Minutoli, detta zia Graziella, 62 anni, nata a Laureana di Borbello (RC), residente a Messina Vincenzo Muni, detto jamaica, 42 anni, Messina Marcello Nunnari, 37 anni, Messina Gaetano Pennino, detto Emanuele, 39 anni, Messina Giovanni Rizzo, detto mu-mu, 37 anni, Messina Antonino Scirone, 30 anni, Messina Antonino Settimo, 38 anni, Messina Paolo Settimo, detto Paulu u nanu, 41 anni, Messina Francesco Spadaro, detto Ciccio, 45 anni, Messina Antonino Strangio, 42 anni, Locri, residente a Bovalino Achraf Taib, detto Alex, 34 anni, nato in Marocco, residente a Trezzano sul Naviglio (MI) Gianluca Torrini, 39 anni, Messina Gianluca Vento, 27 anni, Messina

Domiciliari per

Rosario Abate, 37 anni, Messina Maria Cacopardo, 69 anni, Messina Stefania Galletta, 38 anni, Messina Maurizio Papale, 55 anni, Messina Francesco Pelle, 69 anni, San Luca (RC) Domenico Romano, 25 anni Giada Sabbatini, 27 anni, Messina

Sequestri Patrimoniali

Oltre agli arresti, l’operazione ha portato al sequestro di beni per un valore superiore a 4 milioni di euro, colpendo duramente le finanze delle organizzazioni criminali.

