Controlli straordinari dei carabinieri alle Eolie: 11 denunce e 17 giovani segnalati per droga

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno effettuato un’operazione straordinaria di controllo su tutto il territorio dell’arcipelago delle Eolie, mirata a prevenire e contrastare reati predatori, l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, violazioni del Codice della Strada, e altre condotte illecite.

Durante l’operazione, che ha visto l’impiego di numerose pattuglie anche nelle ore notturne, sono state controllate oltre 360 persone e circa 250 veicoli, con contestazione di numerose violazioni stradali. I Carabinieri di Vulcano hanno denunciato quattro persone per reati connessi alla circolazione stradale: due per guida in stato di ebbrezza, una per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, e una per porto illegale di coltello. Inoltre, due persone sono state denunciate per ubriachezza molesta, trovate a infastidire turisti e passanti.

L’operazione ha portato al sequestro amministrativo di 14 veicoli e alla decurtazione di 70 punti dalle patenti di guida dei contravventori.

Nell’ambito dell’attività antidroga, i Carabinieri delle Stazioni di Lipari e Vulcano hanno denunciato due persone per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I 17 giovani trovati in possesso di modiche quantità di droga sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Le ispezioni nei ristoranti, svolte con il personale dell’A.S.P. di Messina, hanno portato alla denuncia dei titolari di tre ristoranti per tentata frode in commercio, poiché tentavano di somministrare prodotti surgelati spacciandoli per freschi.

Infine, a Stromboli e Vulcano, sei turisti sono stati segnalati per aver violato l’ordinanza sindacale che vieta l’accesso in prossimità del cratere, aumentando così la sicurezza dei visitatori nell’area.

