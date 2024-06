Inseguito dai carabinieri, getta una pistola rubata: 20enne arrestato a Messina

Un 20enne messinese con precedenti penali è stato arrestato dai Carabinieri dopo un inseguimento per le strade della periferia nord di Messina. La vicenda è iniziata nella tarda serata del 23 giugno, quando il giovane, fermato ad un posto di controllo stradale, ha ignorato l’alt e ha tentato di fuggire.

Durante la fuga, ha gettato una pistola calibro 7,65 dal finestrino. L’inseguimento si è concluso senza incidenti con l’arresto del fuggitivo. Gli agenti hanno recuperato l’arma, dotata di caricatore con tre colpi, e hanno scoperto ulteriori 8 proiettili dello stesso calibro nascosti nelle tasche dei pantaloni del giovane.

La pistola è risultata rubata nel 2016 in un’abitazione di Enna. Ora è stata sequestrata e inviata al RIS di Messina per esami balistici, volti a determinare se sia stata utilizzata per compiere altri crimini.

Il 20enne, accusato di porto abusivo di armi e munizioni, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa di ulteriori disposizioni dall’Autorità Giudiziaria.

