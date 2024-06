Incrocio pericoloso a Torre Faro: la via Pietro Ribaud e la discutibile gestione del traffico

A Torre Faro anche questa sarà un’estate di passione per i residenti che si trovano a fare i conti con una situazione di pericolo costante dovuta a una gestione discutibile del traffico urbano. La piccola viuzza di Via Pietro Ribaud, nota anche come Ex Via Secondo Palazzo, è diventata l’unica via d’uscita per tutta l’area di Rione Palazzo, che rappresenta circa metà del borgo di Torre Faro. Questo ha creato un vero e proprio imbuto, anzi per dirla col gergo dei pescatori locali, una “nassa” per il traffico locale, con gravi conseguenze per la sicurezza si chi nel borgo ci vive tutto l’anno.

La decisione di concentrare tutto il traffico di auto in ingresso e uscita in una sola viuzza ha portato a ingorghi quotidiani e ha aumentato notevolmente il rischio di incidenti. Solo ieri, un giovane ragazzo è stato investito da un’auto proprio in Via Pietro Ribaud e, dolorante, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi, ma l’incidente non può che essere un campanello d’allarme.

In questa via infatti oltre ai giovani, girano anche almeno quattro disabili in carrozzina. Circostanza che i cittadini hanno fatto presenze alle istituzioni locali, senza che nessuno a quanto pare, ne abbia mai tenuto conto. La situazione è resa ancora più pericolosa dalla mancanza di adeguati marciapiedi e spazi sicuri per i pedoni.

La scelta di far confluire tutto il traffico estivo in un’unica viuzza è stata definita da molti residenti come scellerata. In un’area come Rione Palazzo, che rappresenta una porzione significativa di Torre Faro, vi sono tre vie di entrata ma solo una via d’uscita. Questa configurazione non solo crea congestioni giornaliere, ma aumenta esponenzialmente il rischio di incidenti, come dimostrato dall’incidente di ieri sera, il primo della stagione estiva.

Siamo solo all’inizio dell’estate e i residenti temono che la situazione possa peggiorare con l’aumento del traffico turistico. Le autorità locali devono intervenire con urgenza per trovare soluzioni che possano garantire la sicurezza di tutti i cittadini, specialmente i più vulnerabili.

I residenti di Torre Faro fanno un appello alle autorità competenti affinché si prendano provvedimenti immediati, come già richiesto al vicesindaco Mondello, ovvero far tornare via Palazzo in un solo senso di circolazione SUD/NORD o viceversa, ma senza l’obbligo di svoltare in Via Pietro Ribaud.

