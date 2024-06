Messina: annullato anche il concerto dei Negramaro al San Filippo, sostituito con tre date al PalaRescifina nell’Ottobre 2025

Dopo l’annullamento del concerto di Sfera Ebbasta, i fan di Messina subiscono un altro colpo: anche il concerto dei Negramaro previsto per il 3 luglio 2024 allo Stadio Franco Scoglio (San Filippo) è stato cancellato. La decisione è dovuta a motivi tecnico-logistici indipendenti dalla volontà della band. Anche la data del 6 luglio 2024 allo Stadio San Nicola di Bari è stata posticipata al 2025.

Le Nuove Date

I concerti negli stadi di Messina e Bari sono stati riprogrammati in modo da offrire ai fan ben tre serate nei palasport delle rispettive città. I nuovi appuntamenti sono fissati al Pala Rescifina di Messina per il 23, 24 e 25 ottobre 2025 e al Palaflorio di Bari per il 17, 18 e 19 ottobre 2025.

Come Registrarsi per i Nuovi Concerti

Tutti coloro che hanno acquistato i biglietti per le date originarie del 3 luglio 2024 a Messina e del 6 luglio 2024 a Bari dovranno registrarsi su www.friendsandpartners.it a partire da lunedì 2 settembre 2024 alle ore 11.00 fino a giovedì 31 ottobre 2024 alle ore 23:59. I nuovi biglietti verranno assegnati tenendo conto del valore economico dei biglietti acquistati in precedenza.

Opzioni di Rimborso

Chiunque decidesse di non partecipare ai nuovi concerti nei palasport potrà richiedere il rimborso attraverso il circuito di vendita dove è stato acquistato il biglietto, entro il 29 luglio 2024.

Il Nuovo Tour dei Negramaro

Il viaggio live dei Negramaro continua. Da settembre 2025, la band tornerà ad esibirsi nei palasport con un nuovo tour che toccherà tutte le principali città italiane. Il NEGRAMARO PALASPORT 2025 sarà anche l’occasione per ascoltare dal vivo le canzoni del nuovo album di inediti, in uscita quest’autunno. La Sicilia non mancherà all’appuntamento, con tre serate consecutive al Pala Rescifina di Messina il 23, 24 e 25 ottobre 2025.

Informazioni sui Biglietti

L’evento sarà realizzato da Puntoeacapo (con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita), Friends & Partners e Magellano Concerti, in collaborazione con il Comune di Messina, guidato dal Sindaco Federico Basile. I biglietti saranno disponibili in presale per il fanclub da lunedì 1 luglio alle ore 18.00, mentre la vendita generale inizierà martedì 2 luglio alle ore 18.00 su ticketone.it.