Inaugurata la Villetta di Via Scuole, per tutti Villetta Giuseppe Sanò a Torre Faro: la memoria ha futuro

E’ stata inaugurata la rinnovata villetta di Via Scuole a Torre Faro, un’opera di riqualificazione nato da un’iniziativa di democrazia partecipata e che il prossimo 19 settembre sarà formalmente dedicata al compianto Giuseppe Sanò, noto come “Capitan Peloro”. Sanò, ex consigliere della circoscrizione, scomparso tragicamente nel maggio del 2020 durante un’immersione, è ricordato per il suo impegno instancabile e le battaglie a favore di Torre Faro, borgo marinaro dove viveva e che amava tanto.

Il parco, ora arricchito da nuove attrezzature e spazi inclusivi, ha una nuova pavimentazione, panchine, aree relax, giochi per bambini, compresi quelli accessibili a tutti, vialetti e aiuole pulite, cestini per i rifiuti e per le deiezioni canine, e due nuovi gazebo con tavoli per il pic-nic. I lavori, finanziati con uno stanziamento di 113mila euro, sono stati realizzati dalla ditta Proedil Srl e supervisionati dall’assessore Massimiliano Minutoli. Resta solo da installare una fontanella per l’acqua potabile.

La targa che sarà posta il 19 settembre presso la villetta reciterà la dedica a “Giuseppe Sanò, Capitan Peloro”. Tuttavia, non potrà essere fatta una vera e propria intitolazione toponomastica, poiché la legge richiede che siano trascorsi dieci anni dalla morte prima di poter intitolare un luogo pubblico a una persona.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il sindaco Federico Basile, l’assessore all’arredo urbano Massimiliano Minutoli, un consigliere di maggioranza, alcuni attivisti del Comitato “Villetta Giuseppe Sanò” e i familiari dell’ex consigliere.

L’apertura di questo spazio ristrutturato rappresenta un segno tangibile del legame della comunità con Giuseppe Sanò e del riconoscimento del suo impegno per la difesa del mare e lo sviluppo del territorio di Torre Faro che non lo ha dimenticato. La memoria adesso ha anche un futuro.

