Pagliara Contemporanea: la prima Residenza Artistica con Maurizio Pometti

Manca meno di una settimana all’inizio della residenza artistica nell’ambito del progetto Pagliara Contemporanea, promosso da @spazio.smart, a cui hanno aderito @afi011_ e @parco_quasimodo, e sostenuto dall’Amministrazione comunale, dalla Pro Loco e dalla Parrocchia di San Pietro e Paolo.

Sarà l’artista siciliano Maurizio Pometti a inaugurare la prima edizione della residenza artistica, sotto la direzione di Matteo Galbiati e Alessia Pietropinto, con il progetto grafico curato da @effietl88. L’evento di presentazione ufficiale si terrà sabato 27 luglio alle ore 20 in piazza Municipio a Pagliara.

SMart – Residenza Artistica, parte del progetto Pagliara Contemporanea, mira a valorizzare il territorio attraverso la cultura contemporanea, coinvolgendo artisti di rilevanza nazionale. Pometti, il primo artista ospitato, lavorerà nel comune di Pagliara per alcune settimane, interagendo con le istituzioni, le associazioni e gli abitanti del luogo, per creare una connessione virtuosa e inclusiva che porterà a uno scambio di conoscenze reciproco e arricchente.

Il principale obiettivo di SMart è la valorizzazione del luogo, generando momenti di conoscenza e scoperta che promuovano una nuova proposta artistica e culturale, introducendo dinamiche di collaborazione tra artisti, critici e storici dell’arte, e le comunità locali.

La residenza artistica di Pometti si svolgerà in via Camillo Benso Conte di Cavour, nell’ex casa della famiglia Savoca Macrì. Durante il suo soggiorno, l’artista lavorerà a un’opera site-specific che rimarrà come lascito alla comunità, contribuendo a una collezione pubblica, diffusa e territoriale.

Maurizio Pometti, nato nel 1987 a Catania, è laureato in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Catania. La sua ricerca artistica si concentra sulla memoria e il recupero di vecchie fotografie, esplorando la relazione tra uomo e natura. Le sue opere sono state esposte in numerose mostre prestigiose, tra cui Art Market Budapest e il Museo San Rocco di Trapani.

La presentazione del progetto Pagliara Contemporanea e dell’opera di Pometti avverrà sabato 27 luglio alle ore 20 in piazza Municipio a Pagliara. Saranno presenti, oltre all’artista, il Sindaco di Pagliara, Matteo Galbiati (Direttore scientifico), Alessia Pietropinto (Curatrice associata) e i partner del progetto.

Il progetto SMart mira a creare una connessione duratura tra arte, cultura, religione e territorio, promuovendo la produzione artistica di giovani talenti e valorizzando il patrimonio materiale e immateriale della Valle del Pagliara.

La residenza artistica offre a Pometti l’opportunità di entrare in connessione con il paesaggio e la storia del territorio, sviluppando una sensibilità relazionale con le persone e le loro storie. L’opera che realizzerà sarà il risultato di una traduzione e di un mutamento, un’immagine indelebile che farà parte della futura storia di questi luoghi.

Il progetto Pagliara Contemporanea rappresenta un’importante iniziativa di collaborazione tra pubblico e privato, arricchendo l’offerta culturale del territorio e promuovendo una pratica artistica inclusiva e partecipativa.

