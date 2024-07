Stretto Pride 2024: Messina celebra i Diritti d’aMare

Oggi, 20 luglio 2024, Messina si colora con i toni vivaci dell’arcobaleno per celebrare lo Stretto Pride, un evento che rappresenta una vibrante dichiarazione di diritti, uguaglianza e amore. La manifestazione, che ha come tema “Diritti d’aMare”, vede il raduno iniziale alle 16:30 in piazza Antonello, da dove partirà un corteo che attraverserà le vie del centro città per terminare in piazza Unione Europea.

In preparazione alla celebrazione, da lunedì 15 luglio, il simbolo dell’orgoglio LGBTQ+ con le sue sette bande colorate adorna la balconata di Palazzo Zanca. Questa sera, grazie al supporto tecnico del servizio comunale Politiche Energetiche, il palazzo comunale sarà illuminato con luci arcobaleno fino al 21 luglio, trasformandosi in un faro di inclusività e accoglienza per l’intera settimana dedicata allo Stretto Pride.

L’Amministrazione comunale di Messina ha accolto con entusiasmo la richiesta del Comitato Stretto Pride, patrocinando l’evento e dimostrando così il suo impegno per i diritti civili e l’inclusione. Il coinvolgimento delle istituzioni locali è un segnale importante di sostegno alla comunità LGBTQ+ e alla lotta per i diritti e l’uguaglianza.

Anche Atm SpA, l’Azienda Trasporti di Messina, ha partecipato attivamente alla promozione delle iniziative per lo Stretto Pride. L’azienda ha installato nelle pensiline smart sparse per la città manifesti dai colori dell’arcobaleno con il messaggio “Il nostro amore in continuo movimento”. Questo slogan, tradotto in tutte le lingue del mondo, sottolinea il carattere universale dell’amore e dei diritti, enfatizzando l’importanza della mobilità e del movimento come metafora del progresso sociale.

Il corteo di oggi non è solo una parata di colori e allegria, ma anche un’importante occasione per ribadire l’importanza dei diritti umani e della libertà di amare chi si desidera. La partecipazione di cittadini, associazioni e istituzioni rende lo Stretto Pride un evento significativo per l’intera comunità, unendo le persone sotto la bandiera dell’uguaglianza e della solidarietà.

Lo Stretto Pride di Messina non è solo una celebrazione locale, ma un messaggio potente che risuona oltre lo stretto, richiamando l’attenzione sui diritti LGBTQ+ e sull’importanza di costruire una società più giusta e inclusiva per tutti. Con “Diritti d’aMare”, Messina si conferma una città aperta e accogliente, pronta a celebrare l’amore in tutte le sue forme.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it