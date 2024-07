Ponte sullo Stretto, nominati i componenti della Commissione Via-Vas: “alcuni apertamente vicini al centro destra”

Nominati dal Ministero dell’Ambiente i componenti della Commissione VIA – VAS per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

Le commissioni per la Valutazione di impatto ambientale e Valutazione ambientale strategica dovranno pronunciarsi sull’impatto di alcune grandi opere sui territori in cui verranno realizzati, tra cui appunto figura il Ponte sullo Stretto.

Presidente è Germana Panzironi, magistrata che ha recentemente ricoperto gli incarichi di presidente del Tar Abruzzo e della Covisoc, la Commissione di Vigilanza sulle Società Sportive.

Coordinatrice della sotto-Commissione Via sarà l’avvocata Paola Brambilla. I componenti della stessa saranno: l’ing. Augusto Allegrini, il prof. Paolo Bevilacqua, l’arch. Marco Emilio Mario Cerri, l’ing. Giorgio Cesari, il prof. Massimo Ciambotti, Piera Lisa Di Felice, l’avv. Marco Fedele, l’arch. Maurizio Galletti, l’avv. Marco Galli, il geologo Giuseppe Leoni, l’avv. Antonino Ilacqua, la dottoressa Maria Gabriella Natale, il geologo Ernesto Diego Marsetti, la professoressa Monica Pasca, il dott. Alfredo Posteraro, l’arch. Felice Squitieri, il prof. Gaspare Viviani.

La commissione Vas, per il momento, sarà coordinata dalla stessa Germana Panzironi. Ne faranno parte: l’arch. Paola Andreolini, il dott. Alessandro Bolis, il geologo Francesco Latino Chiocci, l’avv. Stanislao Fella, l’ing. Giovanni Fortunato, il prof. Tullio Giuffrè, l’ing. Lorenzo Lombardi, la dottoressa Simona Rania, la professoressa Stefania Tonin, la dottoressa Maria Maddalena Vietti Niclot.

Di entrambe le sotto-Commissioni farà parte l’esperta dell’area Sanità pubblica, la dottoressa Francesca De Maio.

“Ecco finalmente i primi nomi dei componenti della commissione Via VAS che dovrà valutare numerosi progetti tra cui quello relativo al ponte sullo Stretto – commentano dal comitato No Ponte – Confermate le indiscrezioni di stampa in merito alla presidenza , affidata alla magistrato Germana Panzironi già presidente del Tar Abruzzo e della Covisoc, la commissione che vigila sui bilanci delle società di calcio. Al riguardo risultano singolari le nomine di un paio di esperti proprio nel campo sportivo, come preannunciato da alcuni giornali ed in particolare da “Domani” in un articolo dal titolo significativo “Sportivi, condannati e coptati: chi deciderà la Via sul Ponte”. Come spifferato dal giornale, nominate alcune persone apertamente vicine a partiti del centrodestra, due delle quali addirittura candidatesi in elezioni amministrative con Forza Italia e la Lega, oltre alla singolare presenza di un componente che partecipò in qualità di esperto ad un convegno dal titolo “Il Ponte sullo Stretto, una sfida necessaria” tenutosi a Palermo lo scorso anno.

A parte quanto sopra, nel decreto di nomina (vedi allegato) non sembrano esserci ulteriori clamorose novità visto che oltre l’80% dei 31 nominati faceva già parte della commissione, di cui una decina nominati nel 2019.

C’è ora da verificare e valutare il perché di alcune nomine e di mancate conferme e soprattutto bisognerà vedere se le 39 nomine mancanti possano determinare gli equilibri decisivi della commissione. Vigiliamo, gente, vigiliamo”.