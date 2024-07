“Le Mani in Pasta docufilm” proiezione all’aperto a Mili Marina

“Le Mani in Pasta, esperienze sui terreni confiscati alle mafie” è il docufilm in programmazione per la seconda serata di “CineICAROS” giovedì 25 Luglio h.21:30 presso il terreno confiscato di Mili Marina ad ingresso libero, organizzato dalla Pro Loco Messina Sud.

La pellicola raccontata la storia delle cooperative nate sui terreni confiscati alle mafie e chi è riuscito ad avviare produzioni di qualità come il vino Centopassi, pasta, legumi, olio d’oliva extravergine, miele, conserve dolci e salate, mozzarella di bufala, limoncello. Sono cooperative che portano i nomi di vittime innocenti delle mafie come Placido Rizzotto, Rosario Livatino, Don Peppe Diana, Rita Atria, Beppe Montana. Sono luoghi di libertà in Sicilia, Campania, Puglia, Calabria.

L’evento si svolge nello spazio delle proiezioni del terreno confiscato alla mafia di Mili Marina, con ingresso in contrada Vallone dei Medici (la discesa verso il mare che si trova nei pressi del panificio Cannata, lato nord). Grazie al lavoro delle volontarie e dei volontari di Anymore Onlus e della rete del partenariato ICAROS (Interventi di Comunità Aggregazione Rigenerazione Orto Sociale) questo spazio è stato trasformato in una suggestiva arena delle balle di paglia, immersa in un’ampia campagna pianeggiante vicino al mare.

Il progetto interverrà nelle altre parti degli oltre 16mila mq di terreno sequestrati alla criminalità organizzata a Mili Marina, con altre attività sociali, culturali e sportive.

Chiunque voglia sostenerle, può aderire alla raccolta fondi “Insieme X ICAROS” lanciata dalla Pro Loco Messina Sud, con una donazione durante le proiezioni o tramite bonifico all’IBAN IT89N0623016502000015668578 (intestato a PRO LOCO MESSINA SUD APS).

CineICAROS si concluderà Martedì 30 Luglio con la proiezione di “La Montagna più Alta” di Matteo Arrigo.

