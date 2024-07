Questo fine settimana riflettori puntati sul Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del Campionato Europeo Rally: pronti gli equipaggi della scuderia RO racing

Sarà un fine settimana molto intenso quello che portacolori e supporter della scuderia RO racing si apprestano a vivere.

A calamitare le attenzioni del motorsport internazionale sarà il Rally di Roma Capitale. La manifestazione Capitolina, ideata dall’ex iridato Max Rendina, è l’unica tappa italiana del Campionato Europeo Rally. Con il suo magnificente passaggio di fronte al Colosseo, quella della Città eterna, è una kermesse che si è ricavata il suo spazio internazionale, tanto da richiamare al via i più quotati specialisti della serie Continentale.

Tra i tanti partecipanti spetterà al pluricampione italiano Paolo Andreucci e al suo navigatore Rudy Briani tenere alto il vessillo della scuderia. Il garfagnino sarà al via della gara, che avrà nella cittadina delle Terme di Bonifacio il suo quartier generale, con la sua fida Citroen C3 R5, seguita dalla Turbocar del patron Peppe Astolfi. La vettura francese sarà gommata MRF Tyres.

Sempre nella gara maggiore sarà ai nastri di partenza, con una Renault Clio Rally 5, il figlio d’arte Michael Rendina, che sta disputando l’intero Campionato Tricolore, a fianco del promettente capitolino siederà l’esperto Fabiano Cipriani. Su una vettura gemella, tra gli iscritti al Campionato Italiano Junior, ci saranno i veloci protagonisti della serie, Francesco Dei Ceci e Nicolò Lazzarini.

Il Rally Capitolino, oltre che per le serie Continentale e per l’Italiano rally sarà valido anche per la Coppa Rally di Ottava Zona. Tra gli attori principali di questo Campionato, a bordo di una Skoda Fabia R5 Evo, ci saranno Riccardo Di Iuorio e Andrea Dal Maso. Il forte pilota molisano, galvanizzato dalla recente vittoria al Matese, proverà a ripetere il successo della scorsa edizione. Nella stessa manifestazione saranno impegnati anche Giovanni Gigante e Francesco Cerro, con una Renault Clio della classe N3 e, con due Peugeot 106, nelle classi A6 e A5, saranno ai nastri di partenza Daniele Pelagalli con Alessandro Manco e Albino Ferdinandi con Antonio Bruni.

Nutrita sarà la partecipazione dei rappresentanti del sodalizio di Cianciana alla quinta Coppa Città di Corleto Perticara che si svolgerà a Potenza in Basilicata e sarà valida per il Campionato Italiano Slalom. In Terra Lucana nutrirà ambizioni di vittoria Michele Puglisi, a bordo della sua Radical Sr4 – Suzuki E2 SC. Cercherà di rendere la trasferta proficua anche Giuseppe Catalano, ai nastri di partenza con una Chevy Sedan – Yamaha E2 SILHOUTTE LC. Tra le bicilindriche sarà pronto a dire la sua Pierluigi Bono, con una Fiat 500 BC 700/5. Mai paga di vittorie sarà anche la Campionessa Italiana in carica Angelica Giamboi che vorrà confermare, ancora una volta, la sua supremazia, con la sua Fiat X1/9 della classe S5, non soltanto tra le dame. E infine Alfredo Giamboi, a bordo dell’inseparabile Fiat X1/9 Coupé della classe S6, sarà pronto a una nuova prestazione di carattere.

In Sicilia, al nono Autoslalom Città di Sant’Angelo Muxaro, in provincia di Agrigento, in rappresentanza della scuderia padrona di casa ci saranno: Carmelo Callari, con una Peugeot 106, in classe A1400, Giuseppe Di Miceli, con una MG ZR 105, in classe A1400, Alice Gammeri, con una Renault Clio Williams, in classe N2000, Sabatino Pagnozzi, con una Renault Clio RS, in classe N2000, Carmelo Arcuri, con una Renault Clio RS, in classe N2000, Marco Gammeri, con una Renault Clio RS in classe E1 Italia E1 2000, Biagio Mingoia, con una Fiat Punto HGT, in classe E1 Italia E1 1600, Giuseppe Montana, con una Citroen Saxo, in classe A1600, Ivan Brusca, con una Peugeot 106, in classe A1600 e, pronti a far segnare tempi da successo finale, Salvatore Arresta, con una Gloria B5 Evo – Suzuki, in classe E2 SS/TM e Giuseppe Giametta, con una Gloria B5 – Suzuki, in classe E2 SS/TM.

