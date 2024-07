Il Plenum del CSM nomina Olga TARZIA Presidente del Tribunale d Messina

Da Reggio Calabria a Messina. Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, nelle sedute del 24 luglio 2024, ha nominata Olga Tarzia, attualmente presidente sezione corte appello Reggio Calabria nuova Presidente del Tribunale di Messina.

“La delibera del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura – si legge in un comunicato – segue la proposta, presa in data 13 giugno 2024 dalla Quinta Commissione del CSM per il conferimento degli uffici direttivi e semi-direttivi, di nomina a Presidente del tribunale Messina (vac. Dott.Moleti) della dott.ssa Olga TARZIA, attualmente presidente sezione corte appello Reggio Calabria Reggio Calabria “.

La Dott.ssa Olga Tarzia, nominata con D.M. 30/04/1986 nel corso della sua carriera iniziata nel 1987 ha ricoperto in magistratura numerosi incarichi sia in campo civile che penale , tra cui Giudice del Tribunale di Locri e sempre nello stesso Tribunale di Locri ha svolto le funzioni di coordinatrice dell’Ufficio Gip – Gup ed ha ricoperto l’incarico di Presidente di Tribunale.

Da settembre 2013 la Dott.ssa Tarzia ha ricoperto l’incarico di Giudice indagini preliminari e Giudice Udienze preliminari del Tribunale di Reggio Calabria e dal 28.02.2018 quello di Presidente di Sezione dellaCorte di appello di Reggio Calabria.

