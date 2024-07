La Freedom Flottilla a Messina, prevista raccolta di medicine

La Freedom Flottilla Coalition è in viaggio verso la Sicilia per fare tappa a Messina, accolta dalla Marina di Nettuno, che l’ha supportata già nel 2016. La Freedom Flotilla Coalition (FFC) è un movimento di solidarietà popolare internazionale, nato nel 2010, una coalizione internazionale composta da organizzazioni della società civile che supporta e sostiene iniziative provenienti da molti paesi con l’obiettivo di sfidare e porre fine all’assedio, al blocco e all’embargo attuato da Israele su Gaza. È in arrivo l’imbarcazione Handala con il proprio equipaggio internazionale.

È convocata una conferenza stampa, giorno 1 agosto alle 11:30 alla passeggiata a mare, per illustrare le campagne della Freedom, quella legata agli aiuti umanitari e quella legata a contrastare la disumanizzazione delle bambine e dei bambini di Gaza. Nello stesso giorno alle ore 18:00 nel parco del locale Ricrio Ammare si terrà un incontro pubblico con l’equipaggio.

È prevista una raccolta di medicinali, garze e presidi sanitari. Per informazioni specifiche si contatti il Coordinamento Messina-Palestina alla mail [email protected] o attraverso le pagine social.

