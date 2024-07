Luglio funesto a Milazzo: due incidenti mortali nella stessa giornata, qualche settimana fa due annegamenti

Oltre alla drammatica scomparsa di Alessandro Scalzo, un altro incidente si è verificato sull’autostrada Palermo-Messina nei pressi dello svincolo di Milazzo.

L’incidente, avvenuto intorno alle 14:00 nei pressi dell’area di servizio di Olivarella, ha causato la morte di un 47enne catanese, di cui la Polstrada ha deciso di non rivelare ancora le generalità. L’uomo viaggiava come passeggero anteriore in una Mercedes Classe B insieme al conducente, anch’egli residente a Catania, che è rimasto gravemente ferito.

Secondo i primi accertamenti della Polstrada, l’auto stava procedendo in direzione Palermo-Messina quando, superato lo svincolo di Barcellona, si è trovata davanti un intenso flusso di traffico. Durante una manovra di sorpasso, per cause ancora in corso di accertamento, la Mercedes ha perso aderenza. L’auto ha prima colpito il new jersey sulla sinistra, rimbalzando più volte, per poi arrestare la sua corsa contro il guard rail di destra. L’impatto è stato devastante, incastrando il passeggero nell’abitacolo.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118. Il conducente, trovandosi in condizioni critiche, è stato intubato sul posto e trasferito d’urgenza in elisoccorso al Policlinico di Messina. Per permettere l’atterraggio del mezzo di soccorso, la carreggiata autostradale è stata temporaneamente chiusa al traffico. Le condizioni del conducente restano serie.

La comunità di Milazzo e delle zone circostanti è sotto shock per le due tragiche perdite subite in un solo giorno. Il giovane Alessandro Scalzo, 26 anni, ha perso la vita in un incidente in moto all’alba, mentre il 47enne catanese è deceduto in un terribile incidente stradale nel pomeriggio.

Un luglio decisamente funesto se si pensa che sempre a Milazzo, nella stessa giornata del 3 luglio le cronache hanno registrato due morti tragiche, avvenute entrambe in mare.