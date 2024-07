“La via del ferro” alla Lega Navale: il 7 agosto proiezione del docufilm e incontro con l’autore

La Via del Ferro un docufilm che narra la storia vera di una rinascita verrà proiettato alla sede della Lega Navale di Messina il 7 agosto 2024 alle 20.30 è l’ottavo degli eventi sociali programmati in questa stagione estiva che hanno già visto una numerosa partecipazione di soci e ospiti.

Il cortometraggio già in concorso alla quarantesima edizione del Torino Film Festival (2022) uno dei più importanti a livello internazionale che racconta la storia dell’artista messinese Fabio Pilato e il suo amore per lo Stretto, è stato realizzato con una squadra formata interamente da messinesi guidata dal raffinato e profondo regista Francesco Cannavà. Prodotto da Art Show e dalla 8Road Film in collaborazione con la Fondazione Bonino Pulejo Gazzetta del Sud e Sincronie.

Il documentario potente e al contempo delicato, scorre sul rapporto simbiotico tra uomo e natura e la trasformazione del dolore in poesia, racconta la passione per il mare che tiene il protagonista legato alla vita (F.Triolo).

È tra le onde del mare, al centro dell’incantevole Stretto di Messina, che “Fabio percepisce un’energia mai sentita prima proveniente dal mondo marino, e mentre ne contempla la bellezza il dolore della sua malattia scompare dalla sua mente e dal suo spirito”.

“Quando sei colpito dal cancro non devi essere la malattia; hai la malattia ma non sei la malattia” è l’affermazione forte che lega Fabio Pilato alla vita .

Moderatori dell’incontro Davide Liotta presidente dell’Associazione culturale ARB Spazio Lilla, e Simone Cappello Biologo Marino IRBIM CNR Messina.

