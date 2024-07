Pubblicate le graduatorie provvisorie del GAL Nebrodi Plus per la Sottomisura 19.2: finanziamenti per i primi 5 progetti

Il 29 luglio 2024 sono state rese note le graduatorie provvisorie delle domande presentate al GAL Nebrodi Plus in relazione alla sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2022 – SSLTP/PAL “Sistema Nebrodi 2014-2020” – Sottomisura 7.2. Questa misura è finalizzata a sostenere investimenti per la creazione, il miglioramento o l’espansione di infrastrutture su piccola scala, con particolare attenzione agli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico.

La dotazione finanziaria totale della misura è di 800.000 euro, una cifra sufficiente a finanziare i primi cinque progetti presenti in graduatoria. Tuttavia, ci sono altri tre progetti che potranno essere finanziati grazie a un eventuale scorrimento della graduatoria, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie.

Il Presidente del GAL Nebrodi Plus, Francesco Calanna, ha espresso grande soddisfazione per la rapidità con cui la commissione di valutazione ha elaborato le graduatorie provvisorie. Calanna ha sottolineato l’importanza economica e turistica delle attività progettuali finanziate, in particolare la creazione di un sistema di mobilità leggera che rafforzerà l’offerta turistica del territorio nebroideo.

Dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, gli interessati avranno 15 giorni di tempo per presentare eventuali istanze di riesame. Successivamente, il GAL Nebrodi Plus pubblicherà le graduatorie definitive e emetterà i relativi decreti di finanziamento.

Entro 45 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, le prime cinque coalizioni finanziabili dovranno rendere cantierabili i loro progetti. Questo è un passo cruciale per garantire l’effettiva realizzazione degli investimenti previsti e per iniziare a vedere le ricadute positive sul territorio.

