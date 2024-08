Diocesi Messina, tre le celebrazioni in onore della Vergine Maria Assunta in Cielo

Le celebrazioni nella solennità dell’Assunzione di Maria al Cielo vedono la nostra città di Messina meta di pellegrini e di turisti che attendono gli eventi del “ferragosto messinese”.

La Chiesa diocesana pone l’attenzione sul mistero dell’Assunzione, testimonianza delle meraviglie che Dio opera e pienezza della vita e vocazione della creatura umana.

Vengono proposti tre importanti appuntamenti, quale occasione di fede e di festa del nostro popolo messinese:

MARTEDÌ 13 AGOSTO, anniversario della Dedicazione della Cattedrale, cioè il ricordo del rito che in perpetuo ha consacrato il tempio, madre di tutte le chiese dell’arcidiocesi, dopo la sua ultima ricostruzione.

Alle ore 18.00 la S. Messa e la sera, a partire dalle 21.00 la visita guidata per vedere e conoscere “la cattedrale come non si è mai vista”.

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO , vigilia della solennità dell’Assunzione della B.V.M. al Cielo , l’arcivescovo Giovanni Accolla alle ore 20.30 presiederà l’Eucaristia ai piedi della Vara, a piazza Castronovo.

, , l’arcivescovo Giovanni Accolla alle ore 20.30 presiederà l’Eucaristia ai piedi della Vara, a piazza Castronovo. GIOVEDÌ 15 AGOSTO, in Cattedrale il vescovo di Caltagirone Calogero Peri presiederà la Messa Pontificale, concelebrata dall’arcivescovo e dal clero cittadino.

La sera alle ore 18.30 si avvierà il tradizionale e secolare percorso della Vara con arrivo a piazza Duomo, dove l’arcivescovo rivolgerà il suo messaggio e impartirà la benedizione. A seguire, in Cattedrale, la Messa presieduta dal Nunzio Apostolico in Serbia Santo Rocco Gangemi.

