Marco Mengoni raddoppia a Messina: nuovo concerto il 23 luglio 2025 allo stadio Franco Scoglio

Ad un anno di distanza con già 35 mila biglietti venduti, Marco Mengoni raddoppia l’appuntamento allo Stadio di Messina Franco Scoglio. Al concerto del 24 luglio 2025 si aggiunge quello del 23 luglio 2025. Un risultato senza precedenti nella città dello Stretto che vede uno straordinario successo per Mengoni, che ad un anno dal tour vanta già oltre 400mila biglietti venduti in tutta Italia.

“È questa la Messina che vogliamo, Città della Musica e degli Eventi, il brand che l’Amministrazione comunale continua a promuovere e sostenere, affinchè la Città sia vetrina nazionale e internazionale di grandi eventi musicali, ma anche culturali e sportivi per offrire alla cittadinanza e a quanti giungono da oltre i confini territoriali e da oltre lo Stretto momenti di aggregazione e di inclusione sociale, nonchè occasioni di indotto economico e turistico per Messina”. Ad affermarlo il sindaco Federico Basile e l’assessore ai Grandi eventi cittadini Massimo Finocchiaro.

L’evento, patrocinato dal Comune di Messina è organizzato da Carmelo Costa per Musica da Bere S.r.l., in collaborazione con Live Nation Italia S.r.l. Costa “patron” dei più importanti concerti in Sicilia aggiunge in occasione dei suoi 50 anni di attività, un nuovo tassello alla grande stagione di concerti preannunciata per il 2025, con i due concerti di VASCO il 21 e 22 giugno con gli ultimi biglietti in vendita, i due di MENGONI, il 24 e questa nuova data del 23 luglio 2025 e con un altro grande evento che sarà annunciato a settembre.

I biglietti per il nuovo concerto di Mengoni saranno in vendita a partire da lunedì prossimo, 5 agosto, in tutti i punti fisici autorizzati ed online nei Circuiti:

Informazioni

Come per la prima data, biglietti delle Tribune (A, B, C) saranno tutti venduti a posti numerati su pianta, per un più ordinato e comodo afflusso del pubblico, mentre è confermata l’abituale divisione del manto erboso nei due settori “PRATO GOLD” e “PRATO” con posti in piedi. Per gli acquisti online sarà possibile optare per la “stampa da casa” che permette la stampa diretta del titolo d’ingresso per l’accesso ai cancelli dello Stadio senza ulteriori cambi o adempimenti. Per l’acquisto dei biglietti per disabili, con ingresso dedicato e posto in Tribuna B, occorre inviare una mail a [email protected]; allegando l’attestazione di disabilità al 100% con eventuale attestazione di indennità di accompagnamento: il riscontro verrà dato tre mesi prima del concerto via mail.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it