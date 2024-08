Battiato “spirituale”, succeso al Teatro Andromeda: repliche a Giardini Naxos e Terme Vigliatore

Anche per l’edizione 2024 il Festival Lirico dei Teatri di Pietra ha fatto tappa in un Teatro dove mito, natura, suggestione e onirico interagiscono in un vortice di emozioni: il Teatro Andromeda di Santo Stefano Quisquina, opera del “pastore delle stelle”, Lorenzo Reina.

Per tale speciale occasione ha registrato un vero trionfo l’inedito format dedicato alla spiritualità di Franco Battiato, Batti(A)to spirituale, per ensemble vocale, archi, arpa celtica, percussioni, che ha unito l’energia della pietra al misticismo della canzone del noto cantautore etneo, anche per celebrare il centenario del filosofo dell’asistematicità, Manlio Sgalambro.