Spettacolo “Danza e Musica oltre le barriere” quattordicesima edizione

Il 9 Agosto 2024, presso la splendida location, sita all’interno del parco “Horcynus Orca” di via Fortino, Torre Faro Messina, vicino al pilone di fronte lo Stretto in uno scenario mozzafiato, si terrà la serata di solidarietà “Danza e Musica oltre le barriere”. L’evento è organizzato dall’associazione “Bambini Speciali” di Marco Bonanno, dallo scrittore non vedente Andrea La Fauci, dall’Associazione “Nati per la vita” di Salvatore Potenzone e dall’Associazione “Il Volo” di Claudio Cardile, con il patrocinio del Comune di Messina. L’ingresso sarà gratuito e gli spettatori potranno fare una donazione alle associazioni presenti alla serata prima dell’inizio dello spettacolo.

Il format ideato dall’autore di testi musicali e letterari non vedente Andrea La Fauci, vedrà l’esibizione di Artisti “disabili” e “non” che si cimenteranno in varie discipline.

L’evento avrà inizio alle ore 21,00 e sarà presentato dal giornalista e presentatore Eduardo Abramo.

Lo spettacolo verrà trasmesso in diretta su Radio Amore, gli speaker saranno Carmen Villalba e Piero Marte FM 105.800 Mhz Messina e Reggio Calabria; FM 104,05 Mhz – FM 104,02 Mhz Milazzo e Barcellona P.G.; FM 97,100 Patti e la costa tirrenica; 95,900 Mhz per le aree interne dei Nebrodi; FM 104.500 Mhz per Capo d’Orlando, Sant’Agata Militello ed oltre; per le altre città verificare su internet, mentre in diretta mondiale via streaming su:

www.radioamore.net

www.carmenvillalba.it

https://www.facebook.com/carmenvillalbapaginaufficiale

www.tgmessina.it

Inoltre sarà trasmesso in differita sull’emittente televisiva “Tele 90” canale 98 del digitale terrestre.

Durante la serata porterà la sua testimonianza di persona disabile il Signor Orazio Vadalà.

Parteciperà all’evento la signora Mariana Tataru educatrice di cani, la quale promuove l’importanza degli interventi Assistiti con gli animali (I.A.A. comunemente chiamata “Pet Therapy”) per migliorare le condizioni e la qualità di vita di persone sane o affette da disabilità o disturbi psicofisici, la signora durante la serata darà una dimostrazione dal vivo con la sua cagnolina addestrata Joy.

Artisti partecipanti alla serata:

i ballerini disabili dell’Associazione Sostegno capitanati da Mimmo Italiano,

Josè Ortega chitarrista,

Paola Fazio cantante,

Pippo Portera cantante non vedente della Band Soul Man,

Piero Di Stefano violinista,

Scuola di Ballo “ASD International” direzione artistica di Manuela Migliore.

Ringraziamenti a:

Direttivo del Parco “Horcynus Orca” e al Dott. Giacomo Farina;

Direttivo e al personale di Radio Amore

presentatore, al direttivo della tv tele 90 e al tutto il personale ;

agli artisti dello spettacolo;

Luigi Santoro e al personale del “Machine Music Service”;

Enzo Rando;

Antonio Rotondo;

Prof.ssa Maria Grazia Ruello;

Paolo Quartaronello;

Antonio Cardello.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it