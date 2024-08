Il 24 e 25 Agosto a Capo Peloro la rassegna “No Ponte”

Torna il 24 e 25 Agosto a Messina, nella location di Capo Peloro, la seconda edizione di “Aunni Annari?“, la Rassegna “No Ponte” che si svolgerà quest’anno nei locali della Fondazione Horcynus Orca e del Lido Horcynus (ex Lido Legambiente).

Il festival è organizzato dal Coordinamento Giovani No Ponte e promosso dal Coordinamento No Ponte.

Due giorni di concerti, reading, esposizioni, dibattiti e assemblee per ricordare alla città le potenzialità della creatività e delle esperienze che la attraversano: un festival totalmente autofinanziato con artistɜ emergentɜ messinesi che mette al centro le voci di coloro che vivono questa terra e non vogliono essere espropriati dai lavori del Ponte.

Aunni Annari è la domanda da fare a chi vuole le ruspe, lo slogan per rispondere a chi pensa che questa sia solo terra da abbandono.

Per sostenere l’iniziativa è possibile fare una donazione tramite il seguente link

https://ko-fi.com/nopontecapopeloro

